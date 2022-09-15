韩总统将借联大会议与美日领导人分别举行会谈

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自首尔方面消息， 韩国国家安保室第一次长金泰孝9月15日在记者会上介绍称，总统尹锡悦下周出席在美国纽约举行的联合国大会期间，将与美国总统拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄分别举行双边会谈。这将是2019年12月以来日韩首脑再次举行面对面会谈，也是岸田文雄与尹锡悦的首次会晤。

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据韩联社报导，尹锡悦将于18日至24日依次对英国、美国、加拿大进行访问。韩国总统室高官表示，韩方早已与美日两国在联大期间举行双边首脑会谈事宜达成协议，正就具体时间进行协调。由于日程安排紧凑，首脑会谈将以短暂会晤形式举行。

日本官房长官松野博一在周四的记者会上表示，“关于首相访问纽约的具体日程，目前完全未定”，避免提及实施首脑会谈。此外，韩国总统府相关人士向媒体透露，此次会谈预定举行约30分钟，“议题未定”。

报导指，这将是2019年12月时任韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三借韩中日首脑峰会之机在成都会晤后，韩日领导人时隔2年10个月进行会晤。该官员表示，韩日双方此次就首脑会谈欣然达成协议，但具体议题尚未敲定。

由于韩方正在为二战时期日本强征劳工受害者索赔问题寻求解法，且与日方紧密保持沟通，两位领导人此次无需就有关事宜进行探讨。

松野博一在记者会上提及原被征劳工问题和“慰安妇”问题，说明称“目前日韩关系处于非常严峻的状况之中，但外交部门间正在紧密沟通”。韩国政府7月就原被征劳工问题成立了讨论解决方案的官民共同协议。

此外，这也将是韩美领导人继今年5月之后时隔4个月再会。上述韩方官员表示，韩美领导人将进一步细化两国其间探讨的韩美首脑会谈跟进措施的落实方案，还将就重要问题形成共识。

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