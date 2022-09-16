德防长：我们自然会关切地观察中国的扩军，精确地观察每一个步骤

德国/印太/中国

德国联邦国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）最新在接受路透社采访时表示，德方正关切地观察着中国的扩军和与俄罗斯的演习，同时随着德国在印太地区的存在不断加强，表明其对该地区基于规则的国际秩序的承诺。

广告 继续浏览后续

兰布雷希特在柏林德国国防部接受采访时表示，德国目前对乌克兰战争的关注并不意味着德方可以不关注其他地方的安全发展，无论是在其家门口的西巴尔干地区还是在印太地区。入侵可能发生在任何地方。

兰布雷希特说：“我们自然在关切地观察中国的扩军，并非常准确地观察那里的每一个步骤。”

2020年9月，德国政府发布《印太政策指南》，并在随后的两年中逐渐加强对该地区的关注和军事部署。去年，柏林方面派出了近20年来的第一艘军舰通过南中国海的争议水域，本月又派出13架军机参加在澳大利亚举行的多国空军联合演习。

兰布雷希特表示：“通过我们的存在和对演习的参与，我们正在发出明确的信号，我们站在支持基于规则的秩序的伙伴一边。”

兰布雷希特提及每支军队都有自己的武器装备，因此各国需要进行共同演练，以发现和解决任何问题。她认为，德国空军在澳大利亚参加的多国演习被证明是“非常有建设性的”，并表明德方可以履行其对该地区合作伙伴以及北约组织的承诺。

当被问及德国是否会像美国一样派军舰穿越台湾海峡时，兰布雷希特说：“这并不是要以任何方式挑衅或使局势升级......相反，我们的做法是缓和局势。”德中关系长期以来一直以互利的商业往来为中心，中国的快速经济扩张推动了德国经济自身的增长。

不过，兰布雷希特宣称，德国已经从俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机中吸取了教训，即不要过于依赖任何一个国家。她说：“我们现在必须在其他领域变得更加独立，而不仅仅是能源，以便能够自由行动。”

兰布雷希特说：“我们通过经济关系与中国联系在一起，但这绝不能阻止我们在某些决定上采取明确的立场。”

值得一提的是，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五发表讲话说，德军必须成为欧洲“装备最好的”部队，该国准备在保障欧洲安全方面承担“领导责任”。

朔尔茨在柏林举行的德国武装部队会议上向媒体表示：“作为人口最多、经济实力最强的国家和位于欧洲大陆中部的国家，我们的军队必须成为欧洲常规防御的基石，成为欧洲装备最好的部队。”

朔尔茨接着说：“我们正在令人信服地表明：德国准备为我们大陆的安全承担起领导责任”。

朔尔茨提及，德国武装部队长期以来一直承担着其他角色，如“钻井、确保人道主义帮助、阻止洪水，以及在大流行病期间帮助接种疫苗”。他强调称：“但这不是你们的核心任务，联邦国防军的核心任务是保卫欧洲的自由。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅