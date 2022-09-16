波兰与韩国正式签署购买48架FA-50轻型战机合同，价值30亿美元

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自首尔方面消息，据韩国国防部和防卫事业厅9月16日透露，韩国航空宇宙产业公司（KAI）周五在波兰马佐夫舍地区明斯克市同波兰军备局正式签署关于出口48架韩国FA-50轻型战机的合同。

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据韩联社报导，该合同规模达30亿美元，双方曾于今年7月27日签署相关框架协议。韩军计划在战机交付后面向波兰空军传授运用经验，并提供培训服务，加强韩波两国空军合作。

根据韩国航空宇宙产业公司制定的中长期计划，韩方还将在波兰投建航空维护、修理和大修（MRO）服务中心和国际飞行训练学校。

报导提及，出口1架FA-50战机所带来的经济效应相当于出口1000辆韩国国产中型汽车，此次出口将产生约10万亿韩元的产业效益。同时，也将为与韩国战斗机生产有直接或间接关联的产业创造更多就业岗位。

今年7月 ，波兰与韩国签订采购框架协议，将购买韩国生产的48架FA-50轻型战斗机、980辆K2“黑豹”主战坦克和648门K-9自行火炮，总规模达148亿美元。

8月26日，韩防务企业现代罗特姆和韩华防务与波兰军事厅正式签署首批规模为57.6亿美元的K2“黑豹”主战坦克和K-9自行火炮出口合同。

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