泽连斯基：俄方在伊久姆重演了在布查的暴行， 俄西斯主义必须受到谴责

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰最高拉达人权专员卢比涅特（Dmytro Lubinet）9月16日在社交媒体电报上传的一则视频中表示，在伊久姆附近被发现的一座包含至少440具尸体的乱葬岗中，调查人员已经确认了一家人全家的尸体。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特上写道：“俄罗斯是一个恐怖主义国家。我不知道为什么世界迟迟不承认。我们解放了伊久姆。在它旁边的森林里发现了400多个坟墓。那里有多少被折磨的乌克兰人，我们不得而知。还要有多少我们的人死去，才能让所有人最终弄清楚？”

广告 继续浏览后续

泽连斯基在周四晚的例行视频讲话中透露了乌方在伊久姆市发现了一座至少包含440具尸体的乱葬岗。乌克兰和国际媒体周五前往当地报道。卢比涅特当天在现场录制的一则视频中说：“在我旁边有一整个家庭......这是一个年轻的家庭......父亲出生于1988年，妻子出生于1991年；他们年幼的女儿出生于2016年。”

卢比涅特说：“我们有当地人的证词，他们都死于俄罗斯空军实施的空袭”。他补充说：“有很多、很多类似的案例”。卢比涅特亦指：“我们还在这里看到乌克兰军队的军人被集体埋葬。”他补充说：“他们被埋葬的方式；你会看到他们的手被绑住的证据，他们是在近距离被射杀。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，随着挖掘工作的继续，目前还不清楚每个受害者是如何死亡以及何时死亡。在3月和4月俄军对伊久姆的长达数周的轰炸中，造成平民和士兵被炸死。CNN派往现场的一个记者小组介绍，他们看到的坟墓主要是个人的坟墓，有些只标有数字，有些则标有死者全名和其他细节。

哈尔科夫地区军事管理局局长西尼胡波夫(Oleh Syniehubov) 表示，“侵略者在伊久姆犯下的罪行规模巨大。这是血腥残忍的恐怖”。他说：“450具带有暴力致死和酷刑痕迹的平民尸体被埋在森林带中，在21世纪很难想象这样的事情，但现在它是伊久姆市的一个悲惨现实。”

西尼胡波夫断言，“在今天挖掘出来的尸体中，99%都有暴力致死的迹象。有几具尸体的双手被绑在背后，有一个人的脖子上还绑着绳子被埋。很明显，这些人是被折磨和处决的。被埋的人中还有儿童。”

西尼胡波夫介绍称：“目前约有200名执法人员和专家在现场。尸体将被送去进行法医检查，以确定确切的死因。”他说：“在确认死者的面孔后，他们都将以应有的尊重被埋葬”。

西尼胡波夫指出：“每一起死亡事件都将被调查，并成为俄罗斯在国际法庭上的战争罪行的证据。”

泽连斯基在周五晚的视频讲话中提及：“在哈尔科夫地区，从俄罗斯占领下解放出来的地区正在进行调查行动。俄西斯主义（Rashism）的所有罪行都被记录下来，正在收集他们的罪证。”

泽连斯基说：“（乌方）发现了虐待被占领城镇平民的酷刑室，以及关押人，甚至外国人的场所。特别是七名斯里兰卡公民，他们是库皮扬斯克医学院的学生。早在3月，他们就被俄罗斯士兵抓获，随后将这些人关在地下室里。只是现在，在哈尔科夫地区解放后，这些人得到了拯救，他们得到了适当的医疗照顾。”

泽连斯基说：“在伊久姆附近的一个乱葬岗，尸体的挖掘工作仍在继续。截至目前，已经发现了440多个坟墓。现在说有多少人被埋在那里还为时过早，调查还在进行”。他说：“已经有明显的证据表明，人们受到了酷刑和侮辱性待遇......此外，有证据表明，俄罗斯士兵的阵地离这个地方不远，他们向被埋的人开枪只为取乐。”

泽连斯基表示：“世界必须对这一切作出反应。俄罗斯在伊久姆重复了其在布查的做法。而现在我们才刚刚开始了解当时在哈尔科夫地区发生的全部真相。好在联合国各单位已经在准备一批员工，他们将访问伊久姆附近的这个地方，他们将看到并能够向联合国系统的所有人报告俄罗斯恐怖分子的所作所为。”

泽连斯基说：“我们将确保记者能够充分进入解放区和所有虐待人类的地方。我们将提供机会，告诉世界，俄西斯主义必须受到谴责。我感谢我们所有的合作伙伴，所有的领导人和帮助争取正义的普通人。争取正式承认俄罗斯是恐怖主义的赞助国，争取加强对俄罗斯这种恐怖行为的制裁。”

联合国人权事务高级专员办事处周五向媒体透露称，将尽快组织人员前往伊久姆及其周围地区。消息人士说，战争罪行调查小组可能在这之后跟进。他们的具体目的地目前仍不清楚。俄罗斯方面没有对此公开评论。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅