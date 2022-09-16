美国宣布对乌追加价值6亿美元的军事援助

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9月15日宣布，将再向乌克兰提供价值6亿美元的军事援助，包括从五角大楼库存中抽调的额外武器、弹药和装备。白宫方面表示，这是美国国防部自2021年9月以来，第21次从其武器库存中抽调武器和其他装备交付给乌克兰。

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布林肯当天通过声明表示：“我们与我们的盟友和伙伴一起，正在提供乌克兰部队在继续成功反击俄罗斯入侵时正在有效使用的武器和装备。拜登总统已经明确表示，我们将支持乌克兰人民，只要其需要。”

布林肯称：“根据总统的授权，我授权我们进行自2021年9月以来第21次抽调美国的武器和装备交付给乌克兰。这次6亿美元的抽调包括来自美国国防部库存的额外武器、弹药和装备。 这次抽调将使美国自本届政府上台以来对乌克兰的军事援助总额达到约158亿美元。”

布林肯表示：“乌克兰人民以令人钦佩的勇气和决心，正在捍卫他们的家园并为他们的未来而战。美国正与我们的盟国和来自50多个国家的伙伴一起向乌克兰提供军事援助，以支持其国防。我们正在提供的能力经过精心调整，以在战场上发挥最大作用，并在时机成熟时加强乌克兰在谈判桌上的影响力。”

据五角大楼介绍，这笔最新的军事援助包括：海马斯火箭炮系统（HIMARS）弹药、36000枚105毫米火炮炮弹、1000枚精确制导的155毫米火炮炮弹、四台反炮兵雷达、四辆卡车和八辆拖车用于运输重型设备、反无人机系统、扫雷设备、克莱莫杀伤地雷、爆破炸药和设备、轻型武器和弹药、夜视装置、防寒装备和其他野外装备。

美国国防部表示：“为了满足乌克兰不断变化的战场需求，美国将继续与其盟国和伙伴合作，向乌克兰提供关键军事武器。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）于基辅举行的新闻发布会上呼吁美国、德国、意大利、法国和以色列对乌提供防空系统，以应对俄罗斯对乌克兰民用基础设施的打击。

泽连斯基强调了加快为乌方提供防空系统进程的重要性，因为乌克兰平民每天都在因俄罗斯联邦的侵略而死亡。泽连斯基说：“我希望所有有能力向乌克兰提供重型装备的国家都能打开这个窗口”。他表示：“我们感谢他们为加强乌克兰武装部队提供的所有援助。”

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