奥巴马据报放弃参加安倍国葬 美驻日前大使哈格蒂将出席

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日美关系消息人士9月17日透露，美国前驻日大使、共和党籍联邦参议员哈格蒂（Bill Hagerty）基本决定出席27日将在东京举行的日本前首相安倍晋三的国葬。原本考虑参加的美国前总统奥巴马拟放弃出席。

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据共同社报导，赴日参加安倍国葬的美国代表团由副总统哈里斯（Kamala Harris）率领。她是美国历史上首位女性副总统。身为民主党人的拜登政府希望通过哈格蒂的出席，跨党派赴日表达哀悼，展现对美日关系的重视。

哈格蒂2017年8月在安倍执政时期就任特朗普政府的驻日大使，为参加参议院选举于2019年7月卸任。今年7月，哈格蒂起草了赞扬安倍政绩的决议案，近70名议员成为共同提案人。美国国会参议院全体一致通过了该决议案。

奥巴马2016年作为首位在任的美国总统与安倍一同访问了二战核爆地广岛。之前有消息指出，奥巴马有意参加安倍的国葬。

日本国内方面，据日本首相官邸16日透露，安倍国葬的邀请函发送对象包括曾任和现任国会议员近2000人，地方政府相关人士为约300人，还有曾任和现任三权之长的约30人。

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