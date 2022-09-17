法学者：撒马尔罕峰会并未显示中俄关系有新进展

中国/上合组织峰会

上海合作组织峰会周五在乌兹别克斯坦城市撒马尔罕落幕。在俄罗斯因入侵乌克兰的战争而在国际舞台倍显孤立的背景下，原本以中亚地区前苏联加盟共和国为核心成员的上合组织本届峰会，尤其是中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在峰会期间的会晤格外引人关注。习近平与普京之间的互动对上合组织内部平衡有否影响？上合组织成立21年来在国际舞台上的地位是否在改变、是否的确正成为可以与西方抗衡的一方力量？法国国立东方语言与文明学院中亚历史系教授卡特琳娜-布若勒（Catherine Poujol）接受本台电话采访，谈了她的看法。

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撒马尔罕峰会并未显示中俄关系有新进展

尽管中国国家主席习近平在撒马尔罕期间再次强调他与俄罗斯总统的友谊，强调愿与俄罗斯一道体现大国担当，“为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。” 但布若勒教授并不认为这次上合峰会上中俄关系有进一步加强的迹象。上合组织内部也许各国影响力有大有小，但同是成员国的中俄两国之间的关系并没有重大改变。

布若勒教授：“我看不出中俄两国关系有进一步走近的迹象。大家都关注习近平与普京在撒马尔罕的会晤，但值得注意的是，虽然中国半年多来一直表现出对俄友谊，但中国并没有，至少没有公开向俄罗斯提供武器或派兵参战。中方在撒马尔罕的官方声明更是一种和平表述，呼吁应对世界的“变乱交织“。我倒是觉得中国在中亚问题上采取了平衡战略，非常在意中亚地区动向。习近平在上合组织峰会前夜前往哈萨克斯坦访问并不是无意之举。这是他新冠疫情以来首次外访，他选择了哈萨克斯坦，与哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈，推动双边关系。哈萨克斯坦是中国新丝绸之路西向发展的主要站点，习近平同时还表示，中国愿意帮助哈萨克斯坦维护主权完整，而如今哈萨克斯坦主权完整面对的主要威胁正是来自北部的俄罗斯：因为历史原因，有数百万俄罗斯人定居在哈萨克斯坦北部。所以，可以说中国表现出一种平衡，并不只是向俄罗斯表达支持，而是也同时按照上合组织的宗旨，希望不要侵犯各成员国主权和领土完整。这更是一种对哈萨克斯坦的支持，而不是对俄罗斯在乌克兰行动的支持。”

撒马尔罕峰会可能是上合组织国际地位转折点

上合组织已经走过了21个年头。如果说建立一个多级世界是该组织成立之初的宗旨的话，这个长期缺少实质性发展的松散组织开始不断壮大成员。卡特琳娜-布若勒教授指出，上合组织成立之初就主张推动多级世界，但该组织并不像北约组织那样形成一个有紧密经济关系以防务为目的集团式的平台，其行动效力长期有限。但合作内容逐渐增多，而从所代表国家人数来看，也是不可忽视的力量。她认为，刚刚结束的上合组织撒马尔罕峰会也许标志着该组织开始成为国际舞台一个有分量的平台：

布若勒教授 : “刚刚结束的峰会可能是该组织的一个转折点，各成员国显然找到了一个共同敌人，也就是西方。但也并不是所有成员国都支持这种反西方立场，哈萨克斯坦就不会赞成这样的立场。而且一个国际组织也不能只依靠反对什么作为核心。我觉得这次峰会可能是一个重要的节点，预示受当前国际形势影响，该组织在国际舞台的作用开始比过去更重要。同样，当前国际形势也使得中国的影响力进一步增强，中国一直在该地区非常活跃，有很多基建项目。但是，中国在中亚地区的最重要伙伴过去一直是俄罗斯，是独联体。现在要看乌克兰战争如何结发展。可以肯定地是，入侵乌克兰的行动对俄罗斯在中亚的影响力十分不利，哈萨克斯坦感觉到某种威胁，其它中亚国家对俄罗斯并不像想象的那样强大则多有失望，这些国家内部，社会上对俄罗斯的看法严重分歧。我们可以看到，八年来，俄罗斯在中亚地区的影响力正在削弱。这当然会让天平向中国方面倾斜，但现在又出现另一个国家，这就是土耳其。土耳其虽然不是中亚国家，但一直觊觎这一地区。今后的情形可能是俄罗斯听任中国关注当地经济发展，向中亚地区负债沉重的国家贷款，俄罗斯主要承担中亚地区安全问题。土耳其此时进入中亚，我们已经看到土耳其向乌克兰提供的无人机非常有效。而且土耳其最近三十年就已经在与中亚国家发展关系，现在更觉得好像有机可乘，它可能成为面对中国的另一个重要成员。 也就是说中亚地区不再只是中俄两国，如今又加上了土耳其。俄罗斯仍将有一定的影响力，它的影响力不会瞬间消失，但如今在中国之外又有了第三者，与土耳其一道，形成一种三方格局。中国当然手中有好牌可打，但中亚国家对中国影响力还是很有些担心。”

伊朗成为上合组织第九位成员

土耳其目前只是上合组织的对话伙伴。据中国官方媒体报道，撒马尔罕峰会期间，中国国家主席与土耳其总统埃尔多安会谈时表示，中方愿与土耳其一道，推动两国“战略合作关系朝着更高水平发展”。埃尔多安也与俄罗斯总统普京会谈， 并呼吁俄罗斯尽快停止乌克兰战争。

20年间，上合组织逐步走出中亚框架。南亚国家印度于2017年与巴基斯坦一道，正式成为上合组织成员。印度总理莫迪在撒马尔罕与俄罗斯总统普京会谈时，也表示“现在不是战争的年代”。中印两国领导人显然并未安排见面。但习近平在撒马尔罕与刚刚成为组织正式成员的伊朗总统莱希举行了会谈。

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