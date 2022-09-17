联合国大会在即 分歧下最大与会明星是泽连斯基 最大缺席者是普京和习近平

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从俄罗斯发动的侵略乌克兰战争，到气候变化，在人类忍受着前所未有的危机累积之际，约150位领导人预计将于下周聚集在纽约，参加联合国大会。然而，联合国本身，却被俄罗斯入侵乌克兰而产生的深刻分歧而震撼。

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据联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）在年度会议前说：“我们的世界因战争而伤痕累累，因气候混乱而饱受打击，因仇恨而冲突不止，因贫穷和不平等而感到羞耻。”古特雷斯称，但地缘战略分歧，"至少自冷战以来从未如此之大，正在使全球对这些巨大挑战的反应陷入瘫痪。他呼吁 "团结起来 "寻找解决方案。

据法新社今天称，然而团结的希望似乎遥不可及，围绕乌克兰总统的虚拟出现的辩论就是证明。由于新冠病毒疫情，在2020年和2021年，领导人在大会上的讲话至少有一部分是通过视频进行的。今年，又回到了老规矩：要想从周二起获准在大会上发言，就必须到场讲话。当然除了泽连斯基（Volodymyr Zelensky）这个明显的例外。

周五大会的特别表决确实允许乌克兰领导人传送预先录制的信息。俄罗斯对此非常不满，谴责 "将程序性问题政治化"。

国际危机组织的分析家理查德-高文（Richard Gowan）评论说，如果泽连斯基来了，即使是通过视频，泽连斯基也会成为本届大会的明星"，"泽连斯基的演讲将比其他与会领导人的大多数演讲吸引一千倍的注意力"。

但理查德-高文还是呼吁泽连斯基 "小心"。因为 "许多非西方国家的政治家对西方国家对乌克兰的关注感到不满，"理查德-高文告诉法新社。“一些国家担心，在我们关注乌克兰的同时，我们对世界上的其他危机没有给予足够的关注。”

但美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德说：“情况并非如此。” 美国大使说，"世界一直在转动。我们不能忽视世界其他地方发生的事情。" 她特别强调粮食危机，这将是几个联合国讨论的中心。

法国总统马克龙 "将用内心深处（......）与南方的合作伙伴进行对话，以避免让西方与世界其他国家对立的想法占据上风"，爱丽舍宫也保证，紧急的气候情况 "也将是所有关注的核心。

发展中国家对全球变暖的责任最小，但却是第一受害者，它们对气候行动往往被置于次要地位的事实感到生气。小岛屿国家联盟主席、安提瓜和巴布达大使沃尔顿-韦布森说："我们没有更多的时间可以浪费，"他希望在气候资金方面得到承诺。

距离在埃及举行的COP27气候大会还有两个月的时间，联合国秘书长古特雷斯不应错过机会，在周二的开幕致辞中以及在与一些领导人进行 "坦诚交流 "的闭门圆桌会议上会重申采取行动的迫切性。

在周二开始的主席台演讲游行之前，秘书长仍然维持了周一的教育峰会安排，但由于伊丽莎白二世的葬礼在伦敦举行，预计出席的领导人较少。英国女王的葬礼也为本周在纽约的联合国大会走向留下了一些疑问，英国新任首相莉斯-特拉斯将在纽约联大发表她上任后的首次重要讲话。

巴西的博尔索纳罗也被确认将在周二发表讲话，土耳其的艾尔多安和法国的马克龙也排在当天讲话。东道国美国在开始时照常发言，而总统拜登的发言则被推迟到星期三。

虽然今年标志着世界上绝大多数国家的领导人回到联合国讲坛讲话，还是有一些明显的缺席者，如普京和习近平。

法新社说，而且，新冠病毒疫情限制仍然存在：各国代表团不得不缩小规模，媒体认证受到限制。佩戴口罩也将是强制性的。

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