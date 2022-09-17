阿塞拜疆和亚美尼亚冲突再起 佩洛西到访亚美尼亚

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美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）9月17日到访亚美尼亚首都埃里温。这使她成为自亚美尼亚1991年独立以来访问该国的最高级别美国政要。本周，亚美尼亚和阿塞拜疆再次通过谈判达成了一项停火协议，旨在结束双方之间突然爆发的这场已经导致逾210人丧生的冲突。

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亚美尼亚和阿塞拜疆周五表示，本周有超过210人在边境冲突中死亡，埃里温指责巴库的军队在这对宿敌两年来最严重的战斗中犯下暴行。双方都指责对方挑起冲突，冲突于周二爆发，周四在国际社会的调解下连夜结束。

拜登总统去年成为第一位正式承认第一次世界大战期间奥斯曼帝国对亚美尼亚人的屠杀为种族灭绝的美国总统。佩洛西周六率领美国国会代表团乘坐专机抵达埃里温，并在机场受到了亚美尼亚国民议会议长西蒙尼安（Alen Simonyan）的欢迎。

佩洛西的办公室当天通过声明表示，“在2019年通过了由亚当·希夫主席提出的众议院第296号决议，承认奥斯曼帝国对150万亚美尼亚人的谋杀是种族灭绝，以及拜登总统成为第一位正式承认亚美尼亚种族灭绝的总统之后，我们很自豪地前往埃里温。”

佩洛西说：“永不忘记是所有人的道德责任：随着全球各地暴行的发生，包括俄罗斯对乌克兰的暴行，这一义务变得更加紧迫。”

佩洛西补充说：“我们的国会代表团对亚美尼亚的访问是一个强有力的象征，表明美国对一个和平、繁荣和民主的亚美尼亚，以及一个稳定和安全的高加索地区的坚定承诺。”

佩洛西说：“在与政府领导人、民间社会成员和安全机构成员的工作会谈中，我们将转达美国作为欧安组织明斯克会议小组主席和亚美尼亚的长期朋友对持久解决纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突的坚定和持续支持。”

佩洛西指出：“我们的代表团期待着富有成效的会议，这将继续加强我们与亚美尼亚共和国的伙伴关系，并推进我们在该地区的价值观和利益。”

据了解，佩洛西和代表团成员定于当地时间周日下午在与西蒙扬举行双边会谈后举行新闻发布会。据她的办公室说，佩洛西预计还将在埃里温的Cafesjian艺术中心发表讲话，“重申美国对亚美尼亚人民及其安全和民主的大力支持”。

本周早些时候，佩洛西出席了在德国首都柏林举行的七国集团议会议长峰会，她周五在会上谈到了国际社会就俄罗斯对乌克兰的战争的“持续和统一反应”。

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