马克龙：对伊久姆发生的暴行给予最强烈的谴责，没有正义就没有和平

法国/俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周五晚就俄军撤离乌克兰伊久姆后发现的乱葬岗事件对俄方暴行给予最强烈的谴责。他表示：“没有正义就没有和平”。

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乌克兰政府周五介绍指，在俄军撤离的哈尔科夫重镇伊久姆附近的树林中发现了一座包含至少440具尸体的乱葬岗，死者中包括乌克兰平民及军人。乌方调查人员仍在进行挖掘和法医工作。此外，根据事发地8月份的卫星图像显示，俄罗斯在伊久姆的皮山斯克（Pishanske）公墓旁边的森林中挖掘了这一乱葬岗。乌克兰和国际媒体周五前往当地对乌方的挖掘和调查工作进行了拍摄和报道。

马克龙当晚通过推特就这一最新发展表示：“我最强烈地谴责在俄罗斯占领下的乌克兰伊苏姆发生的暴行。肇事者将不得不为他们的行为负责。没有正义就不会有和平。”法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）亦指：“适可而止”。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）发表声明说：“欧盟对乌克兰当局在最近从入侵的俄罗斯军队手中解放出来的伊久姆市发现有440多具尸体的乱葬岗深感震惊。我们以最强烈的措辞谴责这些暴行。”

博雷利指出：“俄罗斯对乌克兰的侵略战争一直在乌克兰各地留下血腥和破坏的痕迹。数以千计的平民已经被杀害，还有更多的人遭受酷刑、骚扰、性侵犯、绑架或被迫流离失所。俄罗斯军队这种完全无视国际人道主义法和日内瓦公约的不人道行为必须立即停止。”

博雷利表示：“俄罗斯、其政治领导人以及所有参与在乌克兰持续违反国际法和国际人道主义法的人都将被追究责任。欧盟支持这方面的一切努力。”

华盛顿方面，白宫表示，有关在伊久姆发现的乱葬岗的报道是“可怕的”和“令人厌恶的”。白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）称，这是“与俄罗斯军队对乌克兰和乌克兰人民发动这场战争的那种堕落和残暴是一致的”。

柯比说，美国将继续“积极支持记录俄罗斯军队在乌克兰犯下的战争罪行和暴行的努力，并协助国家和国际社会努力查明和追究俄罗斯人的责任。”

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