古特雷斯称特别希望国际刑事法院能够调查伊久姆屠杀事件

联合国/古特雷斯/法广专访

在联合国大会召开前夕，联合国秘书长古特雷斯接受了法广RFI和法国24频道的采访，古特雷斯在采访中表示，他特别希望国际刑事法院（ICC）能够调查在乌克兰伊久姆发生的数百人的屠杀事件。古特雷斯还谈到了伊朗问题谈判的进展、海地局势、在马里被拘留的46名科特迪瓦士兵的命运以及刚果民主共和国东部的战争。

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联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯2022年9月17日在纽约接受马克-佩雷尔曼（France 24）和克里斯托夫-布瓦维耶（RFI）的采访。就乌克兰是否有机会实现和平？古特雷斯说，“我担心军事行动升级。和平谈判的前景非常遥远。” 联合国秘书长说："乌克兰和俄罗斯都认为他们可以赢得战争。我看不到在短期内建立严肃的和平谈判的任何可能性。唯一积极的一点是：在7月就乌克兰和俄罗斯的粮食和化肥出口达成双重协议后，目前的讨论应该使取消障碍成为可能。“

关于伊朗核问题，古特雷斯说，达成协议指日可待，但现在仍然面临巨大困难。

在中国新疆，古特雷斯呼吁尊重人权，尊重维吾尔族的文化和宗教特性。

关于海地，古特雷斯建议开展一项国际方案，支持海地国家警察的培训和装备，使海地国家警察成为一支 "强大的力量，能够制止帮派"。

关于7月10日以来被扣留在马里的46名科特迪瓦士兵的问题，联合国秘书长明确表示，他们不是雇佣军。古特雷斯将在未来几天在联合国大会上会见马里代表团，他正在呼吁马里当局解决这一问题。

最后，关于刚果民主共和国东部的战争问题，安东尼奥-古特雷斯指出，M23叛军拥有 "比维和部队机制Monusco更为精良的武器弹药设备。这些设备是否来自卢旺达？他们来自某个地方......反正不是来自森林。"本台报道称，联合国秘书长用一种会意眼神回答道。

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