拜登、马克龙等外国政要瞻仰英国女王伊丽莎白二世灵柩

英国/政治/国际

美国总统拜登携夫人9月18日前往伦敦威斯敏斯特大厅瞻仰了伊丽莎白二世女王的灵柩。拜登表示，女王“本人与她的形象一样——正派、可敬，而且一切以服务人民为重”。同样在当天，法国总统马克龙及夫人，乌克兰第一夫人泽连斯卡娅和总理什梅加尔等外国政要亲自前往当地向女王表达敬意。

广告 继续浏览后续

拜登周日晚上在伦敦兰卡斯特宫签署了女王的吊唁簿后说道：“我们有机会与非常多的重要人物会面。但我可以说，在你脑海中脱颖而出的是那些与你的关系和互动与他们的声誉相一致的人物。”

经历过老年丧子之痛的拜登向英国王室和国民表示哀悼，并称“这是一个留下巨大漏洞的损失，有时你会认为你永远无法克服它。但正如我告诉国王的那样，女王将与他一起走过每一步。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，拜登花了不少时间在女王吊唁簿上写下了一份长长的留言，其中部分内容提及：“她对待每个人都很有尊严，很尊重。吉尔和我很荣幸能与她见面并感受到她的热情。我们的心与英国皇室和人民同在。”

拜登夫妇周日晚上还出席了英国新国王查尔斯三世在白金汉宫为来访的外国领导人举办的招待会。当地时间周六晚上抵达伦敦的拜登将参加女王周一的国葬，他称赞伊丽莎白二世“定义了一个时代”。

白宫官员表示，拜登此行主要是为了表达对女王和英国人民的尊重，而不是政治或外交任务。拜登最初在英国政府表示特拉斯首相将在葬礼前会见的外国领导人名单上，但白宫周六指出，这次会见将在下周的纽约联合国大会期间举行。

法国总统马克龙在妻子布丽吉特的陪同下于周日下午抵达伦敦，并在当晚9点左右瞻仰了女王的灵柩。乌克兰第一夫人泽连斯卡娅和总理什梅加尔当天也前来威斯敏斯特大厅向女王致敬。泽连斯卡娅并在白金汉宫拜会了威尔士王妃凯特。欧盟委员会主席冯德莱恩和西班牙国王费利佩六世等外国政要稍早也瞻仰了女王的灵柩。

值得一提的是，英国外交部消息人士周日告诉路透社，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼预计将不再出席威斯敏斯特教堂的国葬。沙特方面预计将由图尔基·本·穆罕默德王子代表。在2018年《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被残忍谋杀后，向穆罕默德·本·萨勒曼发出参加女王葬礼的邀请一直存在争议。俄罗斯总统普京没有收到邀请函。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅