捷克外长呼吁成立特别国际法庭 调查俄军侵略罪行

捷克/乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队从俄罗斯手中夺回乌东重镇伊久姆后在当地一座树林里发现了一处乱葬岗，其中包含至少440具尸体。欧盟轮值主席国捷克的外交部长利帕夫斯（Jan Lipavský）9月17日呼吁迅速成立一个特别国际法庭，专门调查相关罪行。

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利帕夫斯周六通过推特表示：“俄罗斯在伊久姆地区留下了数百名被枪杀和折磨的人的乱葬岗。在21世纪，对平民的这种攻击是不可想象的，令人憎恶的。我们决不能忽视它。我们支持对所有战犯进行惩罚。#与乌克兰同在”。

利帕夫斯提出：“我呼吁迅速建立一个起诉侵略罪的特别国际法庭。”据美国有线电视新闻网（CNN）报导，当地时间周五下午，即使是大雨也无法抹去伊久姆市松树林中的死亡气息，乌克兰调查人员正在对从俄罗斯军队手中夺回乌克兰东部城市伊久姆后发现的一处乱葬岗进行调查。

报导指，当CNN的记者团队周五下午到达该乱葬岗时，官员们正在将尸体袋，包括一个似乎装着很小东西的袋子运进冷藏卡车。乱葬岗的大多数坟墓都是单独的坟墓，在土堆的头部放置着木质十字架。有些上面有手写的名字和数字。有一个数字高达398。另一个写着一个82岁老人的名字。现场的一名官员告诉CNN，调查将不得不确定这些人是什么时候死去的。

在森林的更深处，有一个似乎是前军事阵地的地方，坦克阵地被深深地挖在地下。现场的一名警察告诉CNN，这个地方是一个乱葬岗，在那里发现了17具尸体。现场的调查员加马什（Igor Garmash）在谈到他正在检查的具体部分时，指着附近的一个地方说，“这里是平民的尸体，再往前走是军人的尸体”。他告诉记者：“已经检查了20多具尸体，并送去做进一步调查。”

乌克兰战略通信中心周四表示，在伊久姆发现的一些坟墓是“新近的”，埋在那里的尸体大部分是平民。一位住在乱葬岗对面的伊久姆居民告诉CNN称，俄罗斯人先是空袭了附近的城市墓地，然后便进驻当地。这名女性居民告诉记者说：“他们带来了他们的特殊机器。他们为他们的车辆挖了一些壕沟。我们只听到他们是如何破坏森林的。”

这名当地居民说，在城市被俄罗斯占领期间，她尽量不出门，因为她太害怕了。这么叫娜杰日达·卡利尼琴科（Nadezhda Kalinichenko）的居民补充说：“当他们离开时，我不知道是否有战斗。我们只是在一周前的一个晚上听到了很多重型卡车的声音。”

美国卫星遥感与对地观测领域公司Maxar Technologies周六在其推特上公布的卫星图像显示，查看4月8日的卫星图像可以看到在乱葬岗树林旁的公墓入口处部署的大炮。8月29日的卫星图片则显示，2辆坦克停留在森林边缘，公墓的北部。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周六的例行视频讲话中提及：“今天，哈尔科夫地区伊久姆的乱葬岗现场继续进行挖掘工作。目前正在对这些尸体进行检查。已经获得了对埋在那里的人使用酷刑的新证据。在哈尔科夫地区的解放区，已经发现了十多个埋葬地点——在不同的城市和城镇。”

泽连斯基说：“当占领者逃离时，他们也放弃了酷刑设备。甚至在科扎奇亚-罗潘（Kazachya Lopan）的一个普通火车站，他们也发现了一个刑讯室，并发现了电击的工具。这只是一个火车站! 酷刑在被占领土上是一种普遍的做法。纳粹就是这样做的。这就是流氓所做的。而且他们将以同样的方式作出回应——无论是在战场上还是在法庭上。我们将查明所有那些折磨、嘲弄、将这种暴行从俄罗斯带到我们乌克兰土地上的人。”

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