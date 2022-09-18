澳总理：澳英关系至关重要 澳防长：我们致力于获得核动力潜艇

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前来参加英国已故女王伊丽莎白二世9月19日国葬的澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）17日拜会了新任国王查理三世，并与首相特拉斯进行了会晤。阿尔巴尼斯周六向媒体表示：“澳大利亚和英国之间的关系当然是一个至关重要的关系。”

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阿尔巴尼斯携夫人周六前往伦敦威斯敏斯特宫瞻仰了女王伊丽莎白二世的灵柩。他并在白金汉宫拜会了英国国王查理三世。阿尔巴尼斯当天还与英国新任首相特拉斯（Liz Truss）和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）分别进行了会晤。

在与特拉斯会面前，阿尔巴尼斯在接受澳洲媒体采访时表示：“澳大利亚和英国之间的关系当然是一个至关重要的关系。我们通过澳英美三边安全协议（又称奥库斯协议、AUKUS）拥有一个重要的防务关系。我们的政治制度是以威斯敏斯特（英国议会）为基础的，所以我们背后有这样的历史。我们也有着重要的人民之间的联系，所以许多澳大利亚人都与英国有直接联系。因此，这是一种重要的关系。越来越多地，它也是一种重要的经济关系。”

阿尔巴尼斯说：“重要的是，澳大利亚和英国之间的贸易协定得到最终确定和批准。但我上周五与特拉斯首相进行了讨论，向她表达了澳大利亚人民的哀悼。我还在马德里的北约峰会上与她分享了同一个平台。因此，这很好，我们一开始就建立了一种关系，最初，我们两个人在那里用这个机会来谈论国家安全，实际上是全球的安全。”

阿尔巴尼斯补充说：“我们共享对国际法治的支持和承诺。而这一背景，特别是俄罗斯对乌克兰的入侵，但也是我们在我们自己的地区看到的战略竞争。因此，我将谈论我们共同的利益，以及我们如何能够进一步合作，如何能够建立这种关系，以便它在未来更加强大。”

当被记者问及：“您认为英国再次将自己看作是一个太平洋大国，这是否有积极意义？”阿尔巴尼斯回答说：“这很重要，在太平洋地区有关系的国家，包括英国，但我们也看到美国以及法国的参与增加。马克龙总统周末也将来到伦敦，这也是一种重要的关系。重要的是，澳大利亚向我们的太平洋邻国提供了援助，这十个国家作为英联邦的一部分，与英国有着那些强有力的联系。”

阿尔巴尼斯说：“澳大利亚协助太平洋地区的领导人参加了周一女王的葬礼，这只是我们作为民主国家所拥有的共同联系和共同价值观的另一种表达方式。我期待着与特拉斯首相在这种关系的基础上进行进一步的讨论——不仅仅是在欧洲这里，澳大利亚一直参与向乌克兰反对俄罗斯入侵的历史性的、非常鼓舞人心的斗争提供援助，而且也参与全球事务，因为我们确实有共同的利益。”

据悉，唐宁街方面将特拉斯与阿尔巴尼斯的会面描述为双方的非正式交谈，而不是正式的双边会谈。阿尔巴尼斯会后在接受记者采访时就他与英国新首相的接触表示：“鉴于本周末的背景，这是一次非常积极的会议。这是一次没有涉及大量细节的会议。它是关于慰问，一个向英国政府领导人表达慰问的机会。”

阿尔巴尼斯补充说：“我们将在未来继续接触。经济关系是非常重要的。如你所知，澳大利亚和英国之间有一个贸易协定。这需要通过我们的议会系统取得进展，我们都非常清楚这一点。作为我们与美国的联盟伙伴，奥库斯协议的安排也很重要。但是，与英国的防务关系，当然，可以追溯到非常久远、久远的时间。我确信，澳大利亚和英国之间的关系在未来可以得到进一步加强。”

此外，澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）周日在接受媒体采访时，就澳方通过奥库斯协议获得核动力潜艇的努力表示：“在塑造其战略环境，为外交和贸易建立战略空间方面，最重要的平台是一艘具有远程能力的潜艇，而且绝对明确的是，随着我们进入2030年代和2040年代，这将要求该潜艇是核动力的。”

马尔斯说：“当我们进入2030年代和2040年代时，常规潜艇中的电池充电和那里的要求将使这种能力越来越多余，就像柯林斯级潜艇到现在为止对我们的重要性一样。我们致力于获得这一军事武器。”

另就澳洲对乌克兰的军事援助，马尔斯表示：“我们确实需要为那里的长期冲突做好准备，在此基础上，我们明白我们将需要为乌克兰提供长期的支持。”他强调：“我们会支持乌克兰和乌克兰政府。”

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