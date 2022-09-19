世界向伊丽莎白二世告别
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在如潮的民众悼念活动之后，今天9月19日周一在伦敦举行的顶级葬礼上，轮到世界向英国女王伊丽莎白二世告别，2000名来自世界各地的政要们向这位享誉全球的君主致敬。
周一，在伦敦西敏教堂以及整个英国，时间静止了，在君主的葬礼仪式结束时，人们为纪念伊丽莎白二世女王默哀两分钟。仪式在来自世界的2000名宾客的见证下，以查理三世成为英国国王以来的男声版国歌《上帝保佑国王》结束。
自此，结束了自9月8日伊丽莎白二世在其苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世以来的全国哀悼期。但英国王室成员应守的哀悼期将再延长7天。
之前，英国女王的棺椁已在英国议会最古老的西敏大厅的灵柩台上全天24小时向公众展示了五天，上面是闪闪发光的帝国皇冠。今天黎明时分，最后一批公众向女王的棺椁鞠躬致敬。
这是自1965年英国著名首相温斯顿-丘吉尔的葬礼以来，英国第一次举行国葬，世界顶级领导人纷纷出席，从美国总统拜登到日本成仁天皇，再到法国总统埃马纽埃尔-马克龙。
俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯总统普京没有受到邀请。而乌克兰第一夫人奥莱娜-泽林斯卡则应邀出席了女王的国葬。在未被邀请的人中还有伊朗，叙利亚，缅甸，朝鲜等国领导人。
中国国家副主席王岐山应邀到伦敦参加女王伊丽莎白二世的葬礼，并在9月18日抵达西敏厅，瞻仰英女王伊丽莎白二世的灵柩。
多年来，伦敦从未见过如此多的世界政要，首都的警察也从未面临过如此大的安全挑战。据法媒今天早晨发自伦敦现场的报道介绍，英国警方和情报部门严阵以待，直升机在伦敦上空盘旋，狙击手在各个高点就位。
今天全球40亿观众可以观看向英国女王的告别仪式，这个数字将破“绝对”的收视记录。
当地时间上午10点44分，女王的灵柩将由皇家海军142名水手用炮车护送前往威斯敏斯特教堂，并在8分钟后抵达。
上午11点55分：号角响起，整个英国默哀两分钟。中午12:00：仪式结束。12点15分：女王灵柩车队离开大教堂，经广场和白金汉宫，向海德公园附近的惠灵顿拱门进发。
下午1点：抵达惠灵顿，然后前往温莎，下午3点：抵达温莎城堡；下午4点：在圣-乔治教堂开始宗教仪式，将有800名宾客出席。下午4点45分：女王的灵柩被放进小教堂地下室；晚上19点30分：在王室私人范围内举行入葬仪式。
按照传统，诺福克公爵是女王葬礼仪式的指挥者。这个仪式自女王登基以来一直在计划中。
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