世界向伊丽莎白二世告别

英国女王国葬

2022年9月19日，伊丽莎白二世女王的棺椁饰着帝国皇冠及权杖抵达伦敦西敏教堂举行国葬仪式。9月8日去世的女王享96岁，将在温莎与去年去世的丈夫菲利普亲王葬在一起。

在如潮的民众悼念活动之后，今天9月19日周一在伦敦举行的顶级葬礼上，轮到世界向英国女王伊丽莎白二世告别，2000名来自世界各地的政要们向这位享誉全球的君主致敬。

广告 继续浏览后续

周一，在伦敦西敏教堂以及整个英国，时间静止了，在君主的葬礼仪式结束时，人们为纪念伊丽莎白二世女王默哀两分钟。仪式在来自世界的2000名宾客的见证下，以查理三世成为英国国王以来的男声版国歌《上帝保佑国王》结束。

自此，结束了自9月8日伊丽莎白二世在其苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世以来的全国哀悼期。但英国王室成员应守的哀悼期将再延长7天。

之前，英国女王的棺椁已在英国议会最古老的西敏大厅的灵柩台上全天24小时向公众展示了五天，上面是闪闪发光的帝国皇冠。今天黎明时分，最后一批公众向女王的棺椁鞠躬致敬。

这是自1965年英国著名首相温斯顿-丘吉尔的葬礼以来，英国第一次举行国葬，世界顶级领导人纷纷出席，从美国总统拜登到日本成仁天皇，再到法国总统埃马纽埃尔-马克龙。

俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯总统普京没有受到邀请。而乌克兰第一夫人奥莱娜-泽林斯卡则应邀出席了女王的国葬。在未被邀请的人中还有伊朗，叙利亚，缅甸，朝鲜等国领导人。

中国国家副主席王岐山应邀到伦敦参加女王伊丽莎白二世的葬礼，并在9月18日抵达西敏厅，瞻仰英女王伊丽莎白二世的灵柩。

多年来，伦敦从未见过如此多的世界政要，首都的警察也从未面临过如此大的安全挑战。据法媒今天早晨发自伦敦现场的报道介绍，英国警方和情报部门严阵以待，直升机在伦敦上空盘旋，狙击手在各个高点就位。

今天全球40亿观众可以观看向英国女王的告别仪式，这个数字将破“绝对”的收视记录。

当地时间上午10点44分，女王的灵柩将由皇家海军142名水手用炮车护送前往威斯敏斯特教堂，并在8分钟后抵达。

上午11点55分：号角响起，整个英国默哀两分钟。中午12:00：仪式结束。12点15分：女王灵柩车队离开大教堂，经广场和白金汉宫，向海德公园附近的惠灵顿拱门进发。

下午1点：抵达惠灵顿，然后前往温莎，下午3点：抵达温莎城堡；下午4点：在圣-乔治教堂开始宗教仪式，将有800名宾客出席。下午4点45分：女王的灵柩被放进小教堂地下室；晚上19点30分：在王室私人范围内举行入葬仪式。

按照传统，诺福克公爵是女王葬礼仪式的指挥者。这个仪式自女王登基以来一直在计划中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅