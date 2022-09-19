乌克兰指俄军轰炸一核电站：被拖入战争的第三个

乌克兰/俄罗斯/核电站

乌克兰今天9月19日指责俄罗斯轰炸了该国南部一座核电站，再次引发人们对战争可能导致重大核事故的担忧。

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据乌克兰核能发电公司（Energoatom）今天在电报群宣布，"2022年9月19日，当地时间00:20分，俄罗斯军队轰炸了皮夫登诺努克赖因斯克（Pivdennonooukraïnsk）核电站的工业区。该消息说，“在离反应堆仅300米的地方发生了强烈的爆炸”。

这家国有核能运营商说，"目前，该核电厂的三个反应堆正在以常规的模式运行"，并补充说，爆炸没有造成任何人员伤亡。

法新社发自基辅的消息说，这个核电站是今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，第三个被拖入战争的核电站，尽管国际社会一再呼吁避免轰炸此类设施，以免在欧洲大陆引发核灾难。

在回应皮夫登诺努克赖因斯克核电厂遭导弹袭击时，乌克兰总统泽连斯基（V Zelensky）在电报群（Telegram）说：“俄罗斯正在危及整个世界。我们必须在还来得及的时候，阻止它"。泽连斯基在电报群上播放了一段显示大爆炸的监控视频。

乌克兰另一个核电站扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，目前仍被俄罗斯军队占领，几个月以来，该核电厂成为了轰炸目标，引起西方的极大关注。

基辅和莫斯科互相谴责，并指责对方进行核讹诈。然而，最近几天情况有所改善，该工厂已重新接入乌克兰电网。

国际原子能机构（IAEA）理事会自9月初以来一直在扎波罗热核电站派驻观察员，并呼吁俄罗斯撤出。

在俄罗斯入侵之初，莫斯科的部队还占领了北部切尔诺贝利核电厂所在地，该厂的一个反应堆于1986年爆炸，导致放射性物质落入欧洲大部分地区。

俄军对切尔诺贝利的占领引起人们对失效反应堆安全壳安全的关注。在对基辅的攻势失败后，俄军终于在春天撤出切尔诺贝利核电站。

昨夜今晨遭导弹袭击的皮夫登诺努克赖因斯克（Pivdennonoukraïnsk）位于乌克兰南部尼古拉耶夫（Mykolaïv）地区，尽管导弹袭击炸毁该厂大约100扇窗户，并短暂切断了三条高压线，但工厂在周一上午仍正常运行。

这次对核电站的轰炸正值9月俄军遭受一系列挫折之后，面对乌克兰在哈尔科夫地区的闪电反攻，俄军从东北部大片地区撤退。同时，基辅的部队也在南部收复了一些阵地，但速度较慢。

法新社说，几天来，乌克兰的推进速度已经放缓。泽连斯基总统周日晚间坚称，这"不是暂停"，而是"为下一步做准备"，因为俄罗斯在2014年吞并了乌克兰的克里米亚半岛后，控制了东部顿巴斯的大部地区以及南部赫尔松和扎波罗热地区。

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