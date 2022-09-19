克林顿：北约东扩引发俄乌战争是错误说法，我曾向俄罗斯提供了加入北约的前景

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美国前总统克林顿（Bill Clinton）在CNN周六播出的电视专访中拒绝将俄罗斯入侵乌克兰归咎于在他担任总统期间开始的“北约东扩”的说法。他强调：“我认为我们（当时）在正确的时间做了正确的事情。如果我们没有这样做，这场危机可能会更早发生。”

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1992年克林顿当选美国总统时，正值冷战刚刚结束。东欧国家在1989年摆脱了长达数十年的共产主义一党统治，戈尔巴乔夫在1991年解散了苏联。在克林顿担任美国总统期间，捷克共和国、匈牙利和波兰加入了北约，随后，保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚于2004年加入北约。所有这些国家都曾是苏联的一部分或苏联的盟国。

美国有线电视新闻网（CNN）主持人扎卡利亚（Fareed Zakaria）在专访中就俄乌战争问道：“让我问你关于俄罗斯和乌克兰的战争。你知道有很多人认为，这都是你的错。俄罗斯入侵乌克兰的原因是，美国通过扩大北约，挑起了这场战争。北约最大的几乎重大的扩张是在你主政时发生的。你对此怎么说？”

克林顿表示：“你错了。而原因如下：当我做了我所做的，我不仅向俄罗斯提供了与北约的特殊伙伴关系，而且提供了俄罗斯最终加入北约的前景，认为我们未来最大的安全问题将来自非国家行为者，或来自专制国家向恐怖组织出售化学、生物和核能力。而这一切都发生了。而且，我们应该一起应对这件事。”

克林顿补充说：“但我看着他（普京），我说，你知道，你真的相信我会用波兰的一个空军基地来轰炸俄罗斯？他（普京）说不会。但是俄罗斯西部的很多小老太太们相信，因为他们的历史记忆包括希特勒，他们祖父母的记忆包括拿破仑。”

克林顿谈到：“我说好吧，我承认这一点。但我们的历史记忆包括这样的概念：你们最伟大的日子是在伊凡四世、彼得大帝和叶卡捷琳娜大帝统治下。换句话说，也就是当你们可以控制你们的邻国时。而人们不希望再被控制了。他们希望能自由地规划自己的道路。”

克林顿提及：“我永远不会忘记第一次有一个拥有无可挑剔的军事资历的人，他曾是（英国元帅，Bernard Montgomery）蒙哥马利子爵在第二次世界大战中的副官，他（对我）说：你知道，你们将不得不离开越南，理由和我们不得不离开尼日利亚一样。我们离开了尼日利亚，那是一场可怕的战争，死了三百万人，但我们不得不走，你们也得走人”。

克林顿回忆说：“我问为什么？他说因为他们（越南人）不想要你们”。

克林顿说：“你知道，人们想要制定自己的路线。他们必须对自己的身份感到安全，然后他们必须有勇气与他人合作。而这在心理上是不容易的。而且有一些对立的历史叙述，但回到你（主持人）最初的举例，我今天比当时更相信我们作出了正确的事情。”

克林顿说：“当普京总统毫不掩饰他认为苏联的解体是世界历史上的一个巨大悲剧时，他毫不掩饰他认为赫鲁晓夫总统或赫鲁晓夫总理在把克里米亚交给乌克兰方面做了一件可怕的、糟糕的工作。他（普京）只是把克里米亚作为一个礼物，假设乌克兰将永远是苏联的一部分。”

克林顿表示：“但我认为，乌克兰人愿意站出来捍卫自己的事实是令人鼓舞的。谁在提供大量的这些武器和训练？北约。而芬兰想做什么呢？加入北约。”

克林顿说：“所以，你知道，我很抱歉，我只是不同意（这种说法）。我认为我们在正确的时间做了正确的事情。而如果我们没有这样做，这场危机可能会更早发生。但你不能告诉人们，你应该告诉波兰人，他们应该在剩下永恒的时间里生活在没有安全感的情况下，俄罗斯不会再试图来针对他们？”

克林顿补充说：“或匈牙利人或，你知道，所有其他（与俄罗斯有关的）国家。波罗的海三国。真的，在他们的所作所为之后，他们（波罗的海三国）还想留在苏联吗？当然，捷克是所有国家中最像是共和国的国家，也是管理最好的国家，从柏林墙倒塌后的10年里。”

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