拜登：到目前为止，没有迹象表明中国对俄提供武器或援助

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美国哥伦比亚广播公司（CBS）知名访谈节目《60分钟》即将于周日播出拜登总统（Joe Biden）自今年2月以来的首次电视专访。在提前公布的采访片段中，拜登透露今年2月俄中领导人会面后不久，他向中国领导人习近平表示，如果向俄方提供支持，这将会是一个“巨大的错误”。拜登说，到目前为止，没有迹象表明中方对俄方提供了武器或援助。

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采访拜登的CBS新闻主播佩利(Scott Pelly)在节目中问道：“习主席和弗拉基米尔·普京在你我坐在白宫的同一天（9月15日）进行了会晤，我想知道这是否是一场新的、更复杂的冷战？你是如何应对它的？”

拜登回答说：“我不认为这是一场新的、更复杂的冷战。你看，当习主席在奥运会期间邀请普京到北京，他们在那里举行会议——（俄中）新的关系。之后不久，我给习主席打了电话。根本不是为了威胁，只是对他说，我们已经见过多次。我说：‘如果你认为美国人和其他人会因为你违反对俄罗斯实施的制裁而继续在中国投资，我认为你正在犯一个巨大的错误。但这是你的决定’。”

拜登补充说，“到目前为止，没有迹象表明他们提出了武器，或俄罗斯想要的其他东西”。拜登随后欲言又止，并称“好吧，也许我不应该再多说了”。佩利恳求拜登继续说下去，但拜登果断拒绝。

据美国有线电视新闻网（CNN）之前报导，拜登在3月份利用那次长达110分钟的视频通话，劝说中方不要协助俄罗斯对乌克兰的战争。

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