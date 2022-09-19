欧盟计划提高其气候目标

欧盟/气候

路透社根据其看到的一份文件的草稿从布鲁塞尔报道，欧盟计划提高其在巴黎气候协定下应对全球变暖的目标，不过，这一目标的提高可能是不大能够赶上今年的联合国气候峰会的。

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路透社看到的欧盟为11月的联合国气候峰会而拟定的谈判授权草案称，欧盟打算更新其“国家自主贡献”（CDN）。

欧盟是世界第三大温室气体排放经济体，它承诺在2030年之前要将其净排放量和1990年相比减少55%。欧盟官员希望能够将这一目标再提高几个百分点。

路透社看到的草案称，欧盟“准备好了在适当的时候，根据‘减碳55%’一揽子行动计划的最终结果，更新其国家自主贡献。路透社看到的该草案指的是欧盟国家和议员目前正在谈判的一系列气候政策。

在欧盟国家10月份批准之前，草案仍然有可能发生变化。

5月份，布鲁塞尔调高了欧盟提出的发展可再生能源和增加能源节约的目标，以期结束成员国在莫斯科入侵乌克兰后对俄罗斯燃料的依赖。

如果欧盟各国和欧盟立法者批准这些更高的目标以及其他提案比如2035年逐步淘汰化石燃料汽车的话，这些更高的目标可能会带来更大的减排。

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