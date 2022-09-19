泽连斯基：乌克兰军队正在为解放更多城市做准备

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在9月18日晚的例行视频讲话中表示，任何觉得乌克兰军队相较日前进军有所放缓，实际上是其正在“为解放更多城市做准备”。

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泽连斯基在周日晚的讲话中提到：“这一天，我像往常一样，从早上的电话会议开始。与总司令、内务部长、情报部门负责人、国防部长、基础设施部长、外交部长、国家安全和国防委员会秘书、安全局、总统办公室主任、乌克兰国防工业集团和其他一些负责援助我们保卫者最重要领域的人（通话）。我的一天就是这样开始的。经常，有同样的问题，经常，有类似的答案。而这总是对乌克兰来说最重要的话的时候。”

泽连斯基说：“伊久姆、巴拉克列亚、库皮扬斯克和整个哈尔科夫地区都是我们解放的城市和社区。这些话现在都听到了。它们到处都能听到。（被俄军占领的）马里乌波尔、梅利托波尔和赫尔松也有声音，但当我们解放它们时，它们的声音会更频繁、更响亮。顿涅茨克、霍利夫卡和卢甘斯克——他们也将被听到。（位于克里米亚的）德钦科伊（Dzhankoy）、叶夫帕托里亚、雅尔塔——他们也会。肯定会的。”

泽连斯基表示：“我们不谈论不属于我们的东西。只谈论我们的话语，乌克兰的话语和声音。每天早上，每天下午，每天晚上，每天晚上，到现在已经207天了。他们的声音感谢乌克兰武装部队，感谢特种作战部队，感谢国防部情报总局，感谢乌克兰安全局，感谢领土防卫部队，感谢边防军和内务部的整个系统——从国民警卫队和国家警察到国家应急局的救援人员。”

泽连斯基说：“听到的最重要的话是感谢我们的医务工作者和运输人员，感谢能源工作者和志愿者，感谢信息战线的战士和教育工作者，感谢外交官和其他许多人，他们的工作方式使我们所有人都更加强大。加强了我们的斗争和胜利的能力。”

泽连斯基说：“也许现在有人认为，在一系列的胜利之后，我们会有某种沉寂。但这并不是冷清。这是为下一个序列做准备。为了下一连串对我们所有人都非常重要的话语，这些话语肯定必须被听到。因为乌克兰必须是自由的——它的全部。”

泽连斯基说：“最后，像往常一样，这些话听起来并将永远听起来。我们听到了这些话，我们的孩子也会听到，我们的孙子也会听到。他们将在自由的乌克兰被听到。永远的荣耀归于我们所有的英雄!”

美国参谋长联席会议主席米利将军(Mark Milley)周日稍早在访问波兰时表示，“对俄罗斯来说，现在的战争进展不太顺利。因此，我们所有人都有责任保持高度的战备状态和警惕。”

米利是在访问波兰的一个协助乌克兰物资运输的军事基地后发表上述言论的。米利查看了该基地的防空部署，其中包括“爱国者”防空导弹阵地。

美国总统拜登曾在上周接受采访时警告俄总统普京不要使乌克兰的战事升级，并指如果俄方使用化学或核武器，后果将不堪设想。

英国国防部周日在推特上更新情报表示，“自2022年2月24日以来，俄罗斯对乌克兰发射了数千枚远程导弹。然而，在过去七天里，俄罗斯增加了对民用基础设施的攻击，即使在其可能认为没有直接军事效果的地方。”

英方指出：“这类任务包括对电网的打击，以及对克里维里赫的因古列茨河（Inhulets）大坝的打击。由于在前线面临挫折，俄罗斯很可能扩大了其准备打击的地点，试图直接破坏乌克兰人民和政府的士气。”

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