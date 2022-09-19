美国海军副司令：中国有能力封锁台湾

美国中国台湾

美国海军副司令卡尔-托马斯（Karl Thomas）说：“如果他们想恐吓台湾并在台湾周围部署船只，他们完全能做到这一点”。拜登总统重申，如果发生前所未有的攻击，“美国军队会介入”。

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华尔街日报9月19日报道，"美国海军副司令，第七舰队指挥官卡尔-托马斯（Vice Adm. Karl Thomas）在接受《华尔街日报》采访时谈到中国威胁台湾时说："他们有一支非常庞大的海军，如果他们想恐吓台湾，把船放在台湾周围，他们完全可以那样做。

中国上个月进行了军事演习，试图展示其封锁台湾的能力。这些演习是对美国众议院议长南希-佩洛西8月访问台湾的回应，演习在六个区域进行，有效地包围了台湾。军事分析家说，通过使用封锁，北京可以尝试在不入侵的情况下迫使台湾政府屈服。

拜登重申美军介入

华日说，几十年来，华盛顿一直保持着战略模糊的政策，即不明确说美国是否会直接干预台海冲突。尽管白宫说这一政策没有改变，但拜登总统说，如果中国试图入侵，美国将保卫台湾。在周日播出的哥伦比亚广播公司 "60分钟 "节目的采访中，拜登重申了自己的立场，他说，如果发生前所未有的攻击，“美国军队会介入”。

在拜登总统的"60分钟”采访播出之前，托马斯上将在接受华日采访时说，他不知道中国是否会进行入侵或封锁，但他的工作是为一切可能的情况做好准备。他说，他希望中国能和平地解决关于该岛的分歧。如果中国要进行封锁，托马斯上将说，国际社会可介入。

他说："显然，如果他们做一些非动态（non-kinetic）的事情，你知道，封锁是不太动的"，这意味着它不是一个涉及致命武力的全面攻击，"那么，这允许国际社会权衡，并共同探讨我们如何解决这一挑战。

佩洛西飞机迂回原因

华尔街日报说，北京强烈反对佩洛西夫人访台湾（这是25年来美国对台最高级别访问），并警告说，如果她无视他们的警告，将采取未明说的反制措施。在紧张局势加剧的情况下，载着佩洛西夫人前往台湾的美国军机选择了一条不寻常的迂回路线，而不是以近乎直线的路径飞越南海。

当被问及这架飞机为何采取迂回路线时，托马斯上将说，这个决定是在 "高层"做出的，因为华盛顿的官员们不确定中国将如何回应。他说："中华人民共和国当然用了很多言辞说，如果佩洛西的飞机飞去台湾，就会有后果"。"你永远不知道中华人民共和国的言辞是否真实，或者是否只是说辞，为了防止任何误判，做出了一些决定，这给我们多一点时间和空间来弄明白他们可能做出的反应。"

佩洛西访台结束后，中国启动了军事演习，在一天内的出动战机和舰船，并在台湾主岛上空发射导弹，这据信是第一次。托马斯上将说，发射导弹是不负责任的，中国这样做是 "把门柱又移了一点"。

他说："普通话里有一个术语叫做“蚕食”。"他们只是在不断地挑战极限，看看自己能做到什么。"

华尔街日报说，中国外交部没有立即回应评论请求。中国指责美国在台湾问题上使紧张局势升级，并说佩洛西夫人的访问可能鼓励该岛的政治家寻求独立。

"强权即公理"心态

托马斯上将说，他认为中国最近在台湾问题上的行动是"强权即公理"心态的延伸，他说，中国在南中国海的军事化过程中已经表现出这种心态。中国在南中国海的扩张性主权主张与该地区其他国家主张的主权相重叠。在过去十年中，中国在这些水域建造了人工岛，为这些前哨站配备了军事基础设施和设备。

他说："他们已经将这些岛屿完全军事化"。他们已经修筑了需要的掩体，他们有了所需要的所有燃料储存能力，有了容纳部队的能力，他们有了导弹、雷达和传感器。"

055型导弹驱逐舰

托马斯上将表示，中国拥有世界上规模最大的海军，尽管美国拥有更先进的军舰，包括一个更大的航空母舰队，使其在质量上具有优势。

他说，中国正在以令人印象深刻的速度制造海军舰艇，而美国没有那么多的船厂生产其所需的海军舰艇。例如，中国正在生产其055型导弹驱逐舰（一种大型和全副武装的水面舰艇，也被称为“Renhai-class cruiser”），它已成为中国海军现代化的象征--其速度远超美国导弹驱逐舰。

托马斯上将说，长期以来，中国在协调不同军种之间可能存在的困难，也就是现代军队的运作方式，这一直被视为该国军队的一个潜在弱点。但中国在这方面已经取得了进展。

他说，中国空军的飞机正在跨洋飞行，而四年前中国只有海军进行过这种飞行。他补充说："他们比一年前、三年前或五年前有了更多的兵种联合。

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