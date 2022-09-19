联大辩论推迟一天 召开教育变革峰会

联合国

联合国第77届大会今天周一在纽约举行开幕式。但辩论会或因多国首脑参加伊丽莎白二世的国葬，而推迟一天。联合国大会实际已于上周开始，将持续到10月11日。今天联合国举行教育变革峰会“领袖日”活动。

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联合国第77届会议开幕后，将于2022年9月20日星期二举行高级别会议和一般性辩论。大约有150位国家元首和政府首脑本周将在辩论会上发言。

法国总统艾玛努埃尔-马克龙，美国总统乔-拜登都定于星期三出席联大辩论会，并发言。

缺席的国家领导人包括俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平和乌克兰总统泽连斯基（V.Zelensky），泽连斯基被特许周四通过视频在大会发言。另据中国媒体报道，中国外长王毅已经在联大参加会议。

教育变革峰会

今天9月19日，联合国举行教育变革峰会“领袖日”活动。这个教育变革峰会分别于9月16日、17日和19日在纽约联合国总部举行。三天的会议分为三部分，16日是“动员日”，17日是“解决方案日”，今天19日是“领袖日”，即首脑会议。

据联合国网站介绍，领袖日以圆桌会议形式邀请与会的国家元首和政府首脑发表时长不超过4分钟的教育改革国家承诺声明（National Statements of Commitment）。

今天还将举行次数限量的专题会议，重点关注教育变革的跨领域优先事项。“领袖日”还将重点介绍《峰会青年宣言》及秘书长《关于教育变革的愿景声明》（Vision Statement for Transforming Education）。

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