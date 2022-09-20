乌军推进 俄兵员不足 乌东分离省领导人吁紧急公投并入俄罗斯

乌克兰

在伊久姆市街道上的乌克兰坦克2022年9月14日

乌克兰军方的反攻仍在继续。乌东两个分离省的亲俄领导人呼吁紧急举行公投并入俄罗斯，显示他们对局势感到紧张。据乌军透露，俄军兵员不足的问题日益严重...

广告 继续浏览后续

据美国CNN和英国《卫报》报道，乌军已经夺回东部卢甘斯克地区的一些村庄。顿涅茨克和卢甘斯克分离主义地区的亲俄领导人昨天周一呼吁迅速就其自封的共和国归属俄罗斯问题进行全民公投，显示他们的紧张情绪日益加剧。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫今天公开支持在自行宣布成立的顿巴斯共和国就并入俄罗斯进行公投。

白宫国家安全顾问沙利文今天周二表示，"俄罗斯正匆忙在乌克兰组织虚假的公民投票"。他在一次新闻发布会上补充说，"美国永远不会承认俄罗斯对其吞并的乌克兰领土的主张。

据CNN的报道，乌克兰军方表示，正在打击卢甘斯克地区的俄军基地，俄军最近从邻近的哈尔科夫撤退后，正在那里重新部署。

乌军总参谋部评论最近的两次打击时说，俄罗斯在卢甘斯克的新奥伊达尔镇遭受损失，"约有50台军事装备被摧毁，以及弹药被销毁"。

此外，在斯瓦托夫附近，乌克兰国防军部队打击了敌人集中的地区。据了解，在目标设施内的俄军人员有70%死亡。

俄兵员不济

乌克兰总参谋部还称，俄罗斯军队的兵员不足是一个日益严重的问题。该消息说，莫斯科已经取消了原先推迟动员叶纳基耶夫冶金厂约500名员工的文件，并出台一项禁令，禁止男子在未经军委会许可的情况下，离开克里米亚"。CNN说无法核实这些说法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅