伊朗女因戴头巾露头发被捕后死亡 法国震惊愤怒

伊朗/法国

2022年9月18日伊朗报纸印有被伊斯兰共和国"道德警察"逮捕后死亡的女子马赫萨-阿米尼（Mahsa Amini）照片。

伊朗22岁女子马赫萨-阿米尼（Mahsa Amini）因戴头巾露出一些头发而被“道德警察”逮捕，随后该女子在拘留期间可疑死去，引发伊朗民众连日抗议，也引爆法国舆论。

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法国舆论也对这名伊朗年轻女子遭“野蛮谋杀”感到震惊和愤怒，包括法国国民议会主席耶尔·布劳恩-皮维特（Yaël Braun-Pivet）在内的许多政届人士今天周二都表示支持"伊朗妇女为自由而战"。

法国外交部周一发布声明中表示，“伊朗恶警逮捕一名年轻女子并在拘留期间死亡的事件令人深感震惊"。

9月13日，这名年轻女子在德黑兰因"穿着不当"被宗教当局设置的“道德警察”逮捕后，离奇死在了一家医院。

伊朗道德警察是负责执行伊朗伊斯兰共和国严格的妇女着装规定的单位。

在伊朗，强制妇女在公共场合遮盖头发。警方还禁止妇女穿膝盖以上的短外套、紧身裤和有洞的牛仔裤，以及颜色鲜艳的衣服等等。

据伊朗电视台和家人说，这名年轻女子被捕后陷入昏迷，并于9月16日在医院去世。

据法尔斯通讯社援引伊朗库尔德斯坦省省长伊斯梅尔-扎雷-库沙（Ismail Zarei Koosha）周二9月20日宣布的消息，在该省抗议恶警逮捕致死年轻女子阿米尼的示威活动中，又有三人被杀害。

该生长在一次新闻发布会上，谈到了在该省不同地方发生的三起"可疑"死亡事件及"敌人煽动的阴谋"，他说，其中一名受害者是被一种伊朗安全部队未使用的武器杀死的。

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