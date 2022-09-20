吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦签署建立和平议定书

中亚，边境冲突

塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦因边界遗留问题上周爆发交火以来，已导致近百人死亡。几天来经过数次停火努力，局势趋于平静，双方于本周一(9月19日)签署了建立和平议定书。

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据本台发自该地区的法语特约记者 Régis Genté的报道，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦边境的局势已经稳定。双方安全首脑星期六开始停止两国边境战斗的谈判，周一签署了一份和平议定书，确立了双方相对的和平。

两国自12日爆发的交火代价惨重，约一百多人死亡，众多人受伤，14万人、其中主要是吉尔吉斯人从冲突地区撤离。近几天来，双方进行了三到四次停火尝试，但均告失败。在周五下午一个试图建立停火的尝试失败后，双方曾恢复炮击。

塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的此次边境冲突正值上合组织峰会在中亚召开，两国总统周五在峰会上举行了会晤，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫周六在网站上的声明中说，两位领导人讨论了边境局势，同意责成有关部门撤军，停止冲突。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦近年来多次发生边境武装冲突，，原因是这两个毗邻的前苏联国家在1991年独立后遗留的边境问题，双方对于苏联时期所设定的行政边界、即此后的国界不满，边界存在众多交错和不少于八个飞地，其划分在今天看尤其荒谬，特别是涉及费尔干纳河谷部分居民获得水资源或牧场方面，报道指，费尔干纳河谷是地球人口最稠密的地区之一。

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