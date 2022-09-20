土耳其总统：俄乌准备“交换200名囚犯”

乌克兰俄罗斯换囚犯

土耳其总统埃尔多安透露，俄罗斯与乌克兰准备换囚。他并表示，自2014年以来，安卡拉一直呼吁莫斯科将克里米亚归还给乌克兰，并对当地讲土耳其语的鞑靼人的命运表示特别关注。

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土耳其总统埃尔多安周一9月19日晚间告诉美国PBS电视台，俄罗斯和饱受战争蹂躏的乌克兰已同意"交换200名囚犯"。

埃尔多安说："在双方达成协议后，200名囚犯将很快被交换"，他称这是向前迈出的"重要"一步。

但在土耳其语的采访中，埃尔多案未提供关于该协议的进一步细节，也没有介绍涉及的人员，是平民还是军人。

埃尔多安上周在乌兹别克斯坦的撒马尔罕上合峰会期间与俄总统普京会面。据他说，普京"希望尽快结束战争"。

自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，土耳其总统一直设法与莫斯科和基辅保持联系，他经常自告奋勇进行调解，并重复说："我们需要找到一个令所有人满意的协议"。

埃尔多安表示，自2014年被俄罗斯占领以来，安卡拉一直呼吁将克里米亚（南部）归还给乌克兰，他还对当地讲土耳其语的鞑靼少数民族的命运表示特别关注。

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