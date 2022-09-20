联合国大会各国首脑发言 两位缺席者受关注

联合国大会

习近平与普京在上合峰会期间会面2022年9月15日乌兹别克斯坦。

世界各国领导人从今天9月20日开始将陆续在分歧巨大的联合国辩论大会上发言。世界正被重重危机所困：俄罗斯入侵乌克兰战争、气候灾害、粮食不安全... 。普京和习近平的缺席受到关注。

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从今天开始，在近一周的时间里，大约150位国家元首和政府首脑将在这个年度外交集会发表讲话，本次联大被冠状病毒（Covid-19）打乱两年后，将恢复与会者的真身出席。

传统上，联大第一天的发言本应由东道国领导人，美国总统开始。但今年例外：昨天周一去参加了伊丽莎白二世女王葬礼的乔-拜登，将其演讲推迟到明天周三。

乌克兰总统泽连斯基（V.Zelensky）被特许通过视频发言，他将在周三或周四向联合国大会发表讲话。

据介绍，今天上午在联大辩论会发言的有：巴西，塞内加尔，智力，约旦，哥伦比亚，土耳其，吉尔吉斯坦，哈萨克斯坦 ，卡塔尔，韩国，巴拉圭，芬兰，瑞士，斯洛伐克领导人。法国总统马克龙以及其他18个国家的领导人将在今天下午发言。

今天的议程上还有：粮食安全问题首脑会议，以及生物多样性峰会。

俄中缺席者

法新社说，在这周的联合国高级别外交集会上，有一些明显的缺席者，特别是俄罗斯总统弗拉基米尔-普京和中国国家主席习近平。

莫斯科和北京都派出各自的外长出席本次联大。俄外长拉夫罗夫和中国外长王毅已在纽约联合国大会就位，并开始活动。

据法新社报道，尽管派其外长拉夫罗夫前往纽约参加联大，但在俄罗斯干预乌克兰并受到世界广泛谴责的背景下，普京没有计划在今年的联合国大会上发言。

普京

但今天周二，普京在莫斯科接受外国大使递交国书时，发表了一篇可能适合在第77届外交圣地发表的演讲。

普京隐晦地提到华盛顿说："不幸的是，朝多极化的发展，受到那些努力在世界事务中保持霸权作用并控制一切的人的抵制：在拉美、欧洲、亚洲和非洲。

这位在2月向邻国乌克兰发动侵略战争的人还说，“我们，俄罗斯，不会偏离我们的主权道路。作为联合国安理会的常任理事国，我们打算进一步推动统一的国际议程（......），并为解决严重的区域危机作出贡献”。

普京补充说："正是在这些原则的基础上，俄罗斯将在第77届联合国大会开幕式上发言。

普京这个声明是在俄罗斯和西方存在公开危机的背景下发表的，双方主要的分歧是俄罗斯武装侵略乌克兰。

法新社说，上周在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上合组织（SCO）峰会上，普京谈到了中国、印度和俄罗斯等"新权力中心日益增长的作用"。

习近平

中国国家主席习近平在那次峰会呼吁建立一个"更加公正和合理"的国际秩序。他表示，该峰会旨在作为平衡西方的力量。

尽管习近平没有说出任何国家的名字，但北京通常使用这种语言来谴责美国及其亲密盟友。

据中国官媒新华社报道，习近平呼吁上合组织其他成员国继续进行联合反恐演习，打击"三股势力"。

"三股势力"是中国领导人经常使用的一个术语，指的是新疆地区的“恐怖主义”、“分裂主义”和“极端主义”，该地区长期以来一直受到攻击。

中国当局被人权组织指控以反恐名义关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员。这些指责一直被中共当局强烈否认。

习近平周五表示，中国愿意"建立一个反恐专业人员培训基地"，在未来五年培训来自上海合作组织成员国的2000名警察。

他说，世界正面临前所未有的挑战，包括冠状病毒（Covid-19）大流行病、冲突、"冷战思维"、单边主义、经济问题和某些国家建立的"政治集团"。

习强调说，世界正经历百年不遇的深刻变化，并正在进入一个新的动荡和变革时期。

他未指明任何国家，但呼吁建立统一战线，反对任何破坏稳定的企图。

习近平称，我们必须防止外部势力煽动'颜色革命'，共同抵制对别国内政的干涉，无论以何种借口，将我们的未来和我们国家的命运牢牢掌握在自己手中。

他在几个国家元首面前发言，包括俄罗斯总统普京、伊朗总统莱西和土耳其总统埃尔多安，土耳其是上海合作组织的"对话伙伴"。

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