联大开启一般性辩论 聚焦乌战、气候多重危机

联合国

第77届联合国大会9月13日在纽约联合国总部开幕，这是新冠疫情爆发两年多以来联大首次举行全面回归线下的会议。从今天（9月20日）开始的未来一周，世界150个国家的元首将逐一登上联大一般性辩论的讲坛，在这个年度世界外交圣地发言：乌克兰战争、气候灾害、粮食安全…，世界困顿于多重危机，而本届大会也面临深刻分歧的考验。

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传统上，作为联合国总部所在国的领导人，美国总统一般会在联大辩论的第一天率先发言，但今年由于拜登周一在伦敦参加英国女王伊丽莎白二世的葬礼，他的发言被推迟一天到周三进行。 联合国秘书长古特雷斯将在今天一般性辩论开始时做开幕演讲，他13日在77届联大开幕的第一次全会上致辞说，世界正处于危险之中，推进和平、人权与可持续发展都面临各种困难。冲突、气候变化、贫穷、不平等、饥饿、分裂和不信任等威胁与挑战都“要求我们继续团结一致”。他在向履新担任今年联大会议主席的克勒希表示祝贺时说，“联合国是合作的大家庭，联大就是这个家庭的生命所在，是全球合作跳动的心脏。“

就古特里斯所说世界所面临的危险，首当其中应是持续中的俄乌战争，报道指该议题将是本周联大的聚焦核心，乌克兰总统泽连斯基周三将通过视频的方式联大一般性辩论中发言。上周联合国经成员国投票表决，给与了乌克兰总统这一特别授权，他可以预先录制视频的方式参会。

尽管如此，出席联大的国家里近日来一直传出有不满的声音。一些南方国家抱怨自己被完全遗忘，从讨论中消失。中东国家则谴责存在 "双速政策"，认为巴勒斯坦和也门的其他冲突被忽视了。巴巴多斯总理米娅-莫特利星期一在关于教育和发展目标的初步会谈日上说。 "我们不只是想谈论结束乌克兰的战争冲突。我们也希望看到结束提格雷冲突，结束叙利亚冲突、结束世界上任何地方的冲突"。

为了回应一些国家的关切，美国和欧洲国家将在星期二举行一个有关粮食安全的高级别会议，而粮食安全危机正是乌俄战争持续对全球所造成的后果。有关解决贫穷和富有国家间的分歧，也是法国总统马克龙此次在联大讲话将强调的内容之一。马克龙在结束在伦敦参加女王伊丽莎白二世的葬礼后，已随即前往纽约参加联大，他将在周二中午登台讲话。据总统府爱丽舍宫称，"气候紧急情况将是所有关切的核心”马克龙将强调拥有一个合作框架以应对共同挑战的 "绝对必要性"，而南北国家矛盾已让这一框架"分裂"，在大会讲话后，马克龙还将在与其他几位领导人的共进晚餐中，就就这一议题进行会谈。

法新社的报道指，世界富有与贫穷国家在应对气候变化的争议中关系紧张。乌克兰战争造成的紧张局势也关联到了而这一南北彼此不满。贫穷国处于受全球变暖影响破坏的第一线，而它们对碳排放等加速气候变化的责任远不及富裕工业国家，它们正在争取富裕国家最终兑现其有关应对气候变化影响财政援助的承诺。

距离在埃及举行的联合国COP27气候大会还有两个月的时间，预计在古特里斯今天的致辞中气候危机将会占据重要位置，古特里斯此前已经把减少温室气体排放，特别是化石燃料生产商的排放作为其工作的优先事项之一。古特雷斯13日致辞中坦言，从冲突与气候变化，到拖累发展中国家的全球金融体系，再到贫穷、不平等和饥饿，许多在上一届联大就已凸显的挑战仍然延续到了现在。他同样强调，为了人类和地球，联大第77届会议必须成为一个变革的时刻。

周二走上联大发言讲坛的其它国家领导人还有，巴西总统博尔索纳罗、土耳其总统埃尔多安、日本首相岸田文雄和德国总理肖尔茨，这是肖尔茨上任以来首次在联大发言。 第一次参加联大的还有伊朗总统易卜拉欣-莱西，而伊朗核问题有可能再次成为此次联大讨论的中心。莱西周二将与法国总统-马克龙会面，马克龙最近几个月在电话会谈中一直在推动伊朗接受欧洲提出的恢复2015年核协议的条件。如同周一英过女王伊丽莎白二世葬礼外界特别关注未收到邀请出席的国家元首一样，本届联大发言，一些国家领袖的明显缺席引人关注，其中尤为醒目的是俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平。

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