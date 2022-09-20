英国新首相重申支持乌克兰：军援只多不少

英国/乌克兰

英国新首相莉兹-特拉斯（Liz Truss）9月19日周二以英国政府首脑身份首次出访参加联合国大会。她承诺在2023年，英国将维持甚至增加对乌克兰的军事支持。

广告 继续浏览后续

在英国女王伊丽莎白二世的葬礼结束后几小时，莉兹-特拉斯于周一飞往纽约，参加联合国大会。她希望利用这次活动重申英国支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵的承诺。

她在一份声明中说，英国预计在2023年“赶上或超过”今年承诺向乌克兰提供23亿英镑（26亿欧元）的军事援助。

特拉斯首相说，乌克兰最近几周的胜利令人鼓舞。之前乌克兰部队的反攻夺回了一些被俄罗斯军队占领的领土。

特拉斯补充说，我给乌克兰人的信息是，“英国将继续支持你们的每一步行动”。“你们的安全就是我们的安全”。

据法新社发自伦敦的报道，特拉斯作为英国新首相，这次在国际舞台的首次亮相，将为她提供周三与美国总统乔-拜登会面的机会，据她自己承认，伦敦自英国脱欧以来一直渴望看到的与美国达成重大贸易协议的谈判已经停滞。

她在前往纽约的飞机上对记者说：“目前没有与美国进行谈判”，“我预计在中短期内也不会启动谈判”。

除了谈乌克兰问题之外，英美领导人周三还将讨论能源危机和英国脱欧后的安排导致北爱尔兰局势陷入政治僵局。

此外，特拉斯还将与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和法国总统马克龙举行会谈。她在今年夏天，曾拒绝说法国是英国的"朋友"还是"敌人"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅