马克龙会晤莱希，谈伊朗核问题和妇女权利问题

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法国总统马克龙周二在纽约联合国大会期间，与伊朗总统莱希会面。

周二在纽约联合国大会期间，法国总统马克龙与与伊朗总统易卜拉欣·莱希会面，双方讨论了伊朗的核问题和妇女权利问题。

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法新社发自联合国的报道指出，法国总统马克龙周二在纽约联合国大会期间，与伊朗总统莱希会面，谈论了伊朗的核问题和伊朗妇女的权利问题。

法国总统在与伊朗总统就可能重新启动伊朗核协议的艰难谈判对了话之后，对媒体说，“球，现在在伊朗那一边。”

马克龙说，他向伊朗总统介绍了“明确的框架”，以便达成一项“可以由国际原子能机构（IAEA）核实，维护该地区安全即所有邻国安全的”，特别是“海湾国家和以色列安全的”协议。

欧洲人等待德黑兰当局对欧洲人提出的恢复2015年核协议的最新条件做出正式回应。

马克龙表示，伊朗总统莱希就“保证”事项向他“表达了担忧”，特别是，如何保证无论美国是谁执政，该协议都将得以保持。德黑兰还希望结束国际原子能机构对发现浓缩铀痕迹的三个未申报地点进行的调查。发现的浓缩铀痕迹可能表明伊朗有一个旨在制造原子弹的计划。

法国总统说，“国际原子能机构必须完全独立地完成工作”，他说“我们不能拿信心和安全当儿戏”。

马克龙进一步表示，他“强调要尊重妇女的权利”，此前，在一名被风俗警察拘押的年轻女子死亡后，伊朗有几个城市爆发了抗议活动。

在莱希当选伊朗总统后，这是马克龙第一次会晤莱希。

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