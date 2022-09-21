哈萨克斯坦总统：全速推进改革 立法禁总统连任

哈萨克斯坦/俄罗斯

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，他正在全速推进改革，要让国家更加开放和民主，特别要通过立法防止总统超过一个任期。哈萨克斯坦境内的俄罗斯族群占比15%，该国对普京的忌惮自不待言。

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哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）9月20日在《政客》杂志刊文说：“我们正在全速推进改革”，“我们的国家必须避免“封闭内向”的战略，必须着眼于未来”。

中亚大国哈萨克斯坦是前苏联加盟共和国，与俄罗斯有7600公里的边界，该国俄人占比超过15%，因此对普京的扩张十分“忌惮”，并且始终不承认被莫斯科吞并的乌克兰领土上的亲俄分离政权。这一次，乌克兰因走向“民主”而获西方的支持，这对哈萨克斯坦来说应该是个借鉴。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫说，我们迎来多元化时代，“取消了对政党注册和组建的限制”，他承诺要“推动立法，让总统任期不得超过一届”。

托卡耶夫还说，两周前，他向议会提出了一个"公正和公平的哈萨克斯坦"的计划，旨在分散决策权，加强法治，提高国际竞争力，确保每个公民的平等机会，从根本上“重塑我们的政治秩序”，抛弃"超级总统"制度，因为它不再是实现我国雄心的最有效的治理模式。

托卡耶夫说，“我启动了单一的7年总统任期”，“这是哈萨克斯坦朝着民主和现代化先进国家发展的一个真正突破”。

他还说，所有这些变化都有助于我们走向一个新的模式--一个拥有更强大的议会和更负责任的政府的“总统制共和国”的模式。这不亚于国家政治的全面转型。因此，为了推进这项改革，需要一个强有力的授权。这就是为什么，我决定在今年秋天举行一次总统选举，并提出立法，防止所有未来的总统执政超过一个任期。

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