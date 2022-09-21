岸田与英国新首相会谈 就应对中国达成共识

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日本首相岸田文雄与英国首相莉兹-特拉斯在纽约联大期间会面2022年9月20日

日本首相岸田与英国新首相特拉斯9月20在纽约联大期间举行会谈，双方一致反对俄罗斯在乌克兰被占区组织“入俄公投”，并就面对专制主义，包括共同应对中国的威胁达成共识。

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英国首相特拉斯在她的推特上说，今天我重申了英国面对专制主义对日本和印太地区的承诺。

她说，我将与岸田首相进一步发展英国和日本关系，包括英国加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

据共同社报道，日本首相岸田文雄与英国新首相特拉斯当地时间9月20日下午在纽约举行了首次首脑会谈。对于乌克兰亲俄派宣布实施公投以实现乌东部等地入俄，双方予以强烈谴责。据英政府透露，特拉斯谈及台湾问题，双方就携手应对中国的威胁达成了共识。

共同社说，考虑到中国，岸田文雄与特拉斯对凭借实力在东海与南海单方面改变现状的尝试共同抱有严重关切。此外，双方确认了日本航空自卫队下一代战机的相关合作开发，并确认加快就缔结日本自卫队与英军相互顺畅往来的《互惠准入协定》（RAA）进行磋商等方针。双方还讨论了英国加入“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的手续。

岸田与特拉斯商定，就明年将在广岛市召开的七国集团（G7）峰会、日本明年起担任非常任理事国的联合国安理会成员展开合作。

关于乌克兰部分地区的公投，双方指出，这是“进一步有损乌克兰的主权与领土完整，坚决无法接受”。双方一致认为，国际社会合作继续对俄制裁和援乌很重要。

岸田对英国女王伊丽莎白二世逝世表示了哀悼，并祝贺特拉斯成为首相，赠送了广岛县传统工艺品“熊野笔”化妆刷。会谈包括午餐在内，持续了约1小时。

日本外相林芳正也在纽约与英国外交大臣克莱弗利进行了短暂的站立交谈。

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