普京宣布全国部分动员征用30万预备役军人

俄罗斯／乌克兰

俄罗斯总统普京9月21日周三宣布全国"部分动员"，征用30万名达到战斗年龄的预备役军人，为乌克兰战争的重大升级铺路。普京称，他已签署的“部分动员“法令”今天星期三“生效”。

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普京在录制的电视讲话中宣布了动员３０万预备役军人的命令，他并暗示，已准备好使用核武器来保卫俄罗斯，对抗他所指责的“决心摧毁俄罗斯”的西方。

法新社说，这些俄罗斯预备役增援部队将被部署到乌克兰南部和东部，以"巩固"和"控制" "长达1,000多公里的前线"的后方防线。

这一决定是在乌克兰军队在9月进行了一系列反攻，特别是在哈尔科夫地区（乌克兰东北部）迫使俄罗斯军队撤退的情况下作出的。

俄罗斯国防部长绍伊古表示，这次动员的３０万预备役军人，仅占俄罗斯总战斗人口（约２５００万）的１％略强。

他还承认，自2月底俄罗斯对乌克兰发动侵略以来，俄军已有5937名士兵被杀，这一数字远低于乌克兰和西方的估计。

昨天，莫斯科与其在乌克兰占领区扶持的四个政权宣布，将在９月２３－２７日举行“入俄公投”。此举被视为是普京企图将其“侵略者”身份变为“受害者”的运作，并为其使用核武器做铺垫。

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