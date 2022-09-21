俄罗斯／乌克兰

普京宣布全国部分动员征用30万预备役军人

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Discours du président russe Vladimir Poutine devant les ambassadeurs étrangers nouvellement nommés en Russie, au Kremlin, ce mardi 20 septembre 2022.
Discours du président russe Vladimir Poutine devant les ambassadeurs étrangers nouvellement nommés en Russie, au Kremlin, ce mardi 20 septembre 2022. AP - Pavel Bednyakov
作者： 古莉
3 分钟

俄罗斯总统普京9月21日周三宣布全国"部分动员"，征用30万名达到战斗年龄的预备役军人，为乌克兰战争的重大升级铺路。普京称，他已签署的“部分动员“法令”今天星期三“生效”。

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普京在录制的电视讲话中宣布了动员３０万预备役军人的命令，他并暗示，已准备好使用核武器来保卫俄罗斯，对抗他所指责的“决心摧毁俄罗斯”的西方。

法新社说，这些俄罗斯预备役增援部队将被部署到乌克兰南部和东部，以"巩固"和"控制" "长达1,000多公里的前线"的后方防线。

这一决定是在乌克兰军队在9月进行了一系列反攻，特别是在哈尔科夫地区（乌克兰东北部）迫使俄罗斯军队撤退的情况下作出的。

俄罗斯国防部长绍伊古表示，这次动员的３０万预备役军人，仅占俄罗斯总战斗人口（约２５００万）的１％略强。

他还承认，自2月底俄罗斯对乌克兰发动侵略以来，俄军已有5937名士兵被杀，这一数字远低于乌克兰和西方的估计。

昨天，莫斯科与其在乌克兰占领区扶持的四个政权宣布，将在９月２３－２７日举行“入俄公投”。此举被视为是普京企图将其“侵略者”身份变为“受害者”的运作，并为其使用核武器做铺垫。

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