普京招兵动员令引爆抢购飞机票离开俄罗斯热潮

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京于9月21日星期三宣布进行部分动员。征兵将影响30万人。

俄罗斯总统普京宣布动员30万预备役军人去乌克兰，导致周三航空公司网站出现了试图尽快离开俄罗斯的热潮。而搜索"离开俄罗斯"今早比平时多出100倍。

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俄总统普京宣布的动员最初涉及30万名预备役军人，但据俄罗斯国防部称，全国总共可以动员出2500万俄罗斯人参军，去乌克兰东部和南部打仗。

根据“谷歌趋势”（跟踪一个词被输入谷歌的频率的统计工具），自格林尼治标准时间周三06:00，即普京的电视讲话录音开始播出以来，俄罗斯对"机票"和"飞机"的搜索增加了一倍多。

而搜索"离开俄罗斯"在今天早晨比平时多出100倍。

与乌克兰东北部接壤的别尔哥罗德（Belgorod）地区在这些搜索中位于榜首。该地自2月下旬以来多次遭到乌克兰的打击。

据俄罗斯著名的票务网站Aviasales称，从俄罗斯直飞最近的目的地--亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦的机票今天周三全部售罄。

而土耳其航空公司飞往伊斯坦布尔的航班，直到本星期六的"所有航班都已售罄"。自西方制裁和欧洲空域关闭以来，该航线已成为飞机离开俄罗斯的主要路线之一，

而在塞尔维亚航空公司，下一个有空位的飞往贝尔格莱德的航班被安排在9月26日星期一。

此外，飞往靠近俄罗斯边境城市的国内航班也出现了爆炸性增长，从莫斯科到南部的弗拉季高加索（Vladikavkaz）的机票报价超过750美元......而通常的价格为70美元。

法新社说，在俄罗斯最初对乌克兰发动进攻时，反对这场战争或担心被动员参军的俄罗斯人纷纷出走。据未公开的官方估计，至少涉及数万人。

在change.org网站上，一份谴责普京动员令的在线请愿书在几小时内就收集了16万个签名。

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