乌克兰宣布与俄罗斯换囚：188名马里乌波尔“英雄”获释

乌克兰/俄罗斯/换囚

2022年9月22日发布的照片显示在基辅与莫斯科换囚获释的乌克兰战俘。

基辅宣布用包括普京亲信在内的55人换取俄方释放215人，含188名马里乌波尔亚速钢厂的抵抗者和10名外国志愿者。土耳其和沙特各自接收其中一些人。

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法新社说，乌克兰和俄罗斯交换了自2月底攻势开始以来人数最多的军事俘虏，这是在普京动员数十万预备役军人以加强其在乌克兰的攻势之后宣布的。

乌克兰总统府的负责人安德烈-耶尔马克（Andriy Yermak）周三晚间在电视上说："我们已成功让215人获释。在这些人中，有188名保卫马里乌波尔的"英雄"，包括108名亚速营官兵。

据乌克兰总统泽连斯基说，亚速钢厂军事负责人等5名指挥官已被转移到土耳其。他补充说，根据与土耳其总统埃尔多安达成的协议条款，这5名军事指挥官将"在绝对安全和舒适的条件下"留在土耳其，直到 "战争结束"。

乌克兰总统表示，作为基辅与莫斯科之间交换的一部分，另有10名战俘获释，其中包括5名英国人和2名美国人。据沙特外交部当天早些时候宣布，利雅得将这些人从俄罗斯转移到沙特阿拉伯。

泽连斯基表示，俄罗斯换走55名囚犯，其中特别包括俄罗斯总统普京的亲信、被指控在乌克兰犯有叛国罪的前议员维克多-梅德韦丘克（Viktor Medvedtchouk）。

斡旋这次俄乌换囚的土耳其总统埃尔多安9月19日晚间告诉美国PBS电视台，俄罗斯和饱受战争蹂躏的乌克兰已同意"交换200名囚犯"。

埃尔多安之前在乌兹别克召开的上合峰会期间与普京会过面。法新社说，自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，土耳其总统一直设法与莫斯科和基辅保持联系，他经常自告奋勇进行调解，并重复说："我们需要找到一个令所有人满意的协议"。

埃尔多安表示，自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来，安卡拉一直呼吁将这个黑海半岛归还给乌克兰，他还对当地讲土耳其语的鞑靼少数民族的命运表示特别关注。

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