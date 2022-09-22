克里姆林宫：俄罗斯男人逃亡潮的相关报导「夸大其辞」

逃兵役

克里姆林宫9月22日表示，关于俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）颁布局部动员令，引发符合动员召集年龄男性逃亡潮的相关报导「夸大其辞」。

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路透社和中央社报导，普京21日宣布后备军人的部分动员令后，未来几天从俄国飞往亚美尼亚、土耳其、阿塞拜然和塞尔维亚等附近国家的航班机票全部卖光。

俄罗斯与邻国格鲁吉亚、芬兰、哈萨克和蒙古的边界也涌现车队长龙。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体，「关于机场人潮的报导等资讯皆过度夸大。这方面出现许多假讯息，我们必须谨慎留意不要成为这类假讯息的受害者」。

俄国媒体报导，部分遭到拘捕的反动员抗议人士收到了动员召集令。培斯科夫没否认相关报导，他表示：「这并未违法。」

独立监督组织OVD-Info表示，昨天俄罗斯境内38座城市已有1300多名抗议普京动员令的示威者遭拘捕。

俄国独立媒体Mediazona报导，在首都莫斯科被捕的抗议者中，至少有3人在警局收到动员召集令。

被询及在乌克兰的军事行动是否依照计画进行，即便普京颁布动员令，培斯科夫指出：「这场特殊行动开始实现在乌克兰的目标。现在我们实际上面对的是北大西洋公约组织（NATO）和他们所有的后勤运补能力。因而才有这个必要的动作。」

培斯科夫否认在乌克兰的这场冲突可以被称为战争，他坚持使用克里姆林宫2月24日下令军队入侵乌克兰时所用的字眼「特别军事行动」。

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