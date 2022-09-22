红色高棉仅存头目乔森潘被维持“无期徒刑”原判

柬埔寨/红色高棉

负责审判红色高棉（赤柬）暴行的特别法庭9月22日周四在金边作出该法庭解散前的最后一项裁决：维持对红色高棉最后一名幸存领导人乔森潘终身监禁的判决，他的罪名是种族灭绝。

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负责审判红色高棉政权所犯罪行的“特别法庭”在上诉中确认了对民主柬埔寨前国家元首和红色高棉政权仅存政要乔森潘的终身监禁判决。

据法新社报道，现年91岁的乔森潘因其在强制驱赶金边居民期间犯下的反人类罪在2014年被判处终身监禁。他被认定犯有“反人类罪”--包括谋杀、奴役、强迫婚姻、强奸，以及严重违反日内瓦公约。

据特别法庭的孔斯里姆（Kong Srim）法官说，乔森潘"直接了解这些罪行，并与其他“参与犯罪者”共同实施了这些罪行。

1975年至1979年期间，柬埔寨红色高棉政权在中共前领导人毛泽东支持下，在柬埔寨效法并浓缩了中共自1949年执政后实施的各种镇压运动，其镇压手段之暴烈，导致近两百万人在短短4年内被屠杀或虐杀，其中包括许多华人。

至今在金边郊区一座前红色高棉集中营遗址内，仍能看到墙上贴着当年中国文革时期的宣传画。

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