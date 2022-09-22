美国三大银行主管：北京若攻打台湾将退出中国市场

美中台金融

美国摩根大通、美国银行和花旗集团的领导人昨天周三承诺，如果北京进攻台湾，他们将遵守美国政府关于撤出中国的一切要求。

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金融时报报道，这三家美国最大的银行的首席执行官9月21日在众议院金融服务委员会的一次听证会上做出了上述承诺。

之前，密苏里州共和党议员卢特克迈尔（Blaine Luetkemeyer）问这三家银行的首席执行官是否准备在台湾受到军事攻击时将他们的投资撤出中国。

美国银行董事长兼首席执行官布莱恩-莫伊尼汉 （Brian Moynihan）说，我们将遵循美国政府的指令，该指令几十年来一直是与中国合作。如果政府改变立场，我们将立即改变，就像我们在俄罗斯所做的那样。布莱恩-莫伊尼汉也是博鳌亚洲论坛的首席执行官。

他的上述说法得到了花旗银行和摩根大通首席执行官简-弗雷泽（Jane Fraser）和杰米-戴蒙（Jamie Dimon）的响应。

戴蒙在回应中显示了一种爱国主义意识。他向众议院金融委员会表示说，"我们绝对欢迎并遵循美国政府所言，也就是遵循你们所有人希望我们做的"。

该报道说，在克里姆林宫袭击乌克兰之后，美国的银行回应了国际社会对克里姆林宫的谴责，宣布计划结束其在俄罗斯的业务。然而，中国的经济规模远远大于俄罗斯，许多银行已寻求扩大其在中国的业务。

金融时报说，截至2021年底，花旗银行在中国的风险敞口价值273亿美元，包括贷款和证券投资，是其在俄罗斯的5倍。摩根大通于2011年在中国成立了一家证券合资企业，并在去年才完全拥有了该企业。

奥本海默(Oppenheimer)银行分析师克里斯-科托夫斯基(Chris Kotowski)说，对银行来说，中国一直"被视为更多的未来增长机会"。然而，目前的地缘政治风险可能会让银行对在中国的投资额更加谨慎。

科托夫斯基补充说："如果你是一名首席执行官，并在国会作证，对你提出的问题基本上是'如果中国是下一个乌克兰怎么办'，这将使你想要非常缓慢、非常谨慎地行动，并确保你暂时没有太多的资本暴露在那里"。

在过去的18个月里，由于中国加强了在台湾周围的军事活动，跨国公司更加关注台海冲突的可能性。

公司高管们一直在向华盛顿的安全专家询问有关中美在台湾爆发战争的可能性。

2021年3月，时任美国印太司令部司令的菲利普-戴维森上将告诉国会，他认为中国可能在2027年之前攻击台湾，这引发了广泛的关注。

美国总统乔-拜登周日表示，如果中国发动攻击，美国将派部队保卫台湾---这是他在过去一年中发出的第四次警告，也是美国对台政策的一个转变，凸显了中国对该台湾日益增长的威胁。

中国军队在过去两年期间，增加了在台湾"防空识别区"内进行的战斗机和轰炸机演习次数。

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