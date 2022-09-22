英国承诺向乌克兰提供军事援助直至战胜俄罗斯

英国/乌克兰

英国新任首相莉兹-特拉斯周三晚间在联合国大会上承诺，英国将继续向乌克兰提供军事援助，直到它赢得对俄罗斯的战争。

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特拉斯夫人周三9月21日在联合国讲台上保证说，在冲突的这一关键时刻，我承诺，只要需要，我们将保持或增加对乌克兰的军事支持（......），只有乌克兰取得胜利之后，我们才会放心。

昨天周三早些时候，乌克兰总统泽连斯基在给大会的视频信息中强烈呼吁对俄罗斯进行"公正的惩罚"，美国总统乔-拜登指责俄罗斯"公然违反"联合国原则。

英国首相特拉斯女士说，俄罗斯总统普京周三上午宣布动员数十万预备役军人，是"企图为他在乌克兰的灾难性失败找借口"。但他"这样做是行不通的。国际联盟是强大的，乌克兰是强大的"。

英国首相说，"乌克兰人不仅仅是在保卫他们自己的国家，也是在保卫我们的价值观和整个世界的安全。这就是为什么我们必须采取行动。

她承诺说，"2030年，英国将把其国内生产总值的3%用于国防，保持（其）作为欧洲安全行为体的领先地位"。

之前，在周二，特拉斯在一份声明中说，英国预计在2023年“赶上或超过”今年承诺向乌克兰提供23亿英镑的军事援助。

特拉斯补充说，我给乌克兰人的信息是，“英国将继续支持你们的每一步行动”。“你们的安全就是我们的安全”。

特斯拉周三还呼吁制定一个广泛的自由主义经济计划---一种"经济的北约"。她说："七国集团以及与我们志同道合的伙伴们，必须通过一个“经济的北约”采取行动，共同捍卫我们的繁荣"。

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