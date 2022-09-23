台湾问题紧张局势下，布林肯与王毅周五会晤

美国，中国，台湾

在台湾问题紧张局势下，中美两国外交主管官员周五（9月23日）将在纽约参加联合国大会期间进行会晤。

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美国国务院周四公布美国国务卿布林肯将于今天在参加联大期间，在纽约与中国国务委员兼外长王毅会面。国务院发言人表示，双方将就一系列双边和全球问题展开讨论，并说这是美方“持续努力，保持沟通渠道畅通且负责任地管控竞争的一部分”。

法新社报道指，这是两位外长自今年7月在巴厘岛出席20国集团外长会议以来的首次会面，当时两人表示愿意恢复对话。

此后一个月，因美国众议院议长佩洛西访问台湾，引发北京愤怒，中美关系再度紧张。 美国总统拜登上周日在媒体采访中再次表示，如果北京武力攻台，美国准备军事协防台湾。

作为一种和缓姿态，王毅周四表示，他在纽约会见了美国气候问题特使、前国务卿克里，尽管北京此前已经暂停在气候议题上与美国的合作，以报复佩洛西访台。

王毅周四在美国亚洲协会纽约总部的一场演讲中，再次表达了对美国支持台湾的愤怒，他说："台湾问题正成为中美关系的最大风险。”"一旦处理不当，最有可能破坏双边关系"。王毅说， "正如美国不会允许夏威夷被夺走一样，中国也有权维护国家统一"。

不过，王毅与布林肯周五的会谈应该为拜登与习近平的首次会面铺路，这两位领导人可能会在出席11月巴厘岛20国集团峰会期间举行场边会谈。王毅说，“两国都寻求中美关系发挥作用，并避免冲突和对抗"，但他也指出华盛顿似乎有着两种不同的乐谱。

坚定支持台湾的美国国会最近通过了“2022台湾政策法案”，内容尤其首次包括了对台直接提供军事援助。 布林肯周四在纽约会见了日、韩外长，与王毅今天会谈之前，他还将首先与日本、印度、澳大利亚“四国安全对话”成员国官员举行会谈。

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