新冠后遗症

美国研究发现：新冠感染者一年后出现各种脑损伤的风险机率高7%。美国研究人员22日发布报告指出，与从未感染过COVID-19（2019冠状病毒疾病）的人相比，染疫者一年后出现各种脑损伤的风险更高。

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路透社和中央社报导，这项耗费一年的研究发表于「自然医学杂志」（Nature Medicine），采用几百万名美国退伍军人沒透露身分的医疗记录，评估患44种不同疾病的大脑的健康情况。

研究发现，与从没感染过COVID的退伍军人相比，处境类似但曾确诊的退伍军人发生脑部和其他神经系统疾病的机率高出7%。

研究团队表示，由此推估，大约660万美国人的大脑损伤与曾经染疫有关。

报告资深作者、华盛顿大学医学院的奥埃利（Ziyad Al-Aly）在声明中表示：「这结果显示COVID-19具有破坏性的长期影响。」

奥埃利的研究团队分析15万4000份退伍军人病例，这些人在2020年3月1日至2021年1月15日期间曾经染疫，并对比同期间不曾染疫的560万份病历，以及在美国疫情爆发前的580万份病历。

他指出，先前研究的对象较狭窄，大多针对住院病患，但他的研究分析了住院与没有住院的病患。

记忆障碍是最常见的症状，也通常被称为「脑雾」。与对照组相比，感染过COVID-19的人出现记忆问题的风险要高出77%。

曾染疫者的人发生缺血性中风的风险，也比从未染疫者高出50%。缺血性中风是由血栓引起。

此外，曾染疫者癫痫发作的可能性高出80%；出现焦虑或忧郁等心理健康问题的可能性高出43%；罹患头痛的可能性高35%；出现颤抖症等运动障碍的可能性高出42%。

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