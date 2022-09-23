G7：永远不会承认俄罗斯在乌克兰举行的假公投

俄罗斯/乌克兰/吞并公投

在亲俄控制区举行的俄罗斯吞并公投的海报上写着：“我们要回家了”。

饱受战争蹂躏的顿涅茨克等四地开始举行入俄公投，七国集团领导人发表声明表示，永远不会承认俄罗斯在乌克兰举行的假公投。

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9月23日早上8点开始，顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松州和扎波罗热州开始举行加入俄罗斯联邦的公投。

乌克兰近期反攻俄罗斯占领区频传报捷，促使俄罗斯仓促推进举行虚假公投来吞并乌克兰领地；被俄罗斯宣布为独立国的顿涅茨克和卢甘斯克，以及俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区20日宣布，在23日至27日举行入俄公投。

居民23日至26日可在自家门前或家中进行投票。法国媒体报道说，不知投票箱是在何种情况下被送往当地民众家中，有逼迫民众投票的意向。民众到27日才可前往投票点投票。按照计划，公投的初步统计结果将于27日至28日公布。

以美国为首的西方国家同声谴责俄罗斯在四个乌克兰领地举行入俄公投。7国集团周五表示，永远不会承认俄罗斯在乌克兰举行的假公投。

7国集团领导人周五谴责俄罗斯在乌克兰组织的公投是“假”公投，指责莫斯科寻求借口以吞并乌克兰领土。

七国集团领导人在一份由德国政府发言人发表的声明中说：“我们永远不会承认这些公投，它们似乎是朝着吞并迈出的又一步，如果，我们永远不会承认可能会发生的吞并。”

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