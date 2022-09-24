所罗门群岛称在中国与台湾中间中立

所罗门群岛国

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞在联合国大会上呼吁各国「不要在台湾海峡或周围加剧紧张情势」。他说：「任何误判都有可能危及国际和平与安全，也可能对全球贸易造成灾难性后果。」他还说所罗门群岛即使与中国加强关系，立场也仍然中立。

广告 继续浏览后续

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）23日在联合国大会上说，他的国家即使与中国加强关系，立场也仍然中立；他还呼吁各国不要加剧台湾海峡紧张情势。苏嘉瓦瑞在联合国呼吁各国「不要（在台湾海峡或周围）加剧紧张情势」。他说：「任何误判都有可能危及国际和平与安全，也可能对全球贸易造成灾难性后果。」

位于南太平洋的索罗门群岛约有69万人口，2019年与台湾断交，改与中国建交，今年4月又与中国签署安全协议，部分批评人士警告，苏嘉瓦瑞具有威权主义倾向。

苏嘉瓦瑞在美国纽约举行的联合国大会上表示，若有任何外部强权或安全架构危及索罗门群岛或其他主权国家，或威胁到区域及国际和平，索罗门群岛不会与这样的对象拉近关系。他说：「索罗门群岛不会在压迫下选边站。」

苏嘉瓦瑞还表示，在大国争夺太平洋影响力之际，索罗门群岛遭到不公平的攻击、承受一连串毫无根据且谬误的批评。他说：「自从索罗门群岛与中国建立正式关系后，就在媒体中饱受诋毁。」

苏嘉瓦瑞任内与中国深化关系，本月稍早，他成功修宪，将已排定的大选延期，最早也要2024年才举行。

苏嘉瓦瑞已4度担任总理，也曾两度被国会的不信任投票罢免；他决定与台湾断交、转投中国的政策，也面临人民街头抗议。

法新社说，索罗门群岛首都荷尼阿拉（Honiara）去年发生大规模暴动，民众的诉求之一就是要他下台，但他领导的政府反于今年与中国签署秘密安全协议；根据外泄的草案，这项协议赋予他向中国安全部队求助以平息动乱的权力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅