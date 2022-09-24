新冠病毒会再袭来！世卫高官警告：轻视疫情那你手上就沾满鲜血

世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织的一位高级官员布鲁斯·艾尔沃德告诉路透社，如果富裕国家认为大流行已经结束，他们也应该帮助低收入国家达到这一目标。艾尔沃德警告说，在未来可能出现的新冠感染浪潮之前，较富裕的国家不能从现在将新冠病毒视为一个全球性问题基础上而后退。他说，“如果你现在去安逸睡觉，而这波浪潮在三个月内会再袭击我们……上帝啊！你手上会沾满了鲜血。”

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新冠病毒疫情究竟快要结束了没有，亦或新一波疫情大浪就要袭来，官方似有不同说法。世卫组织官员说，如果世界现在重新开始应对新冠病毒，“手上会沾满鲜血”。而过去几周，世卫组织总干事则谭德塞表示，大流行结束在望。美国总统拜登表示新冠病毒大流行已经结束。

据路透社报道称，世卫组织高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在接受该社采访时警告说，在未来可能出现的感染浪潮之前，较富裕的国家应当帮助我们完成世界其他地方了提高防疫水平。艾尔沃德说，他所协调的小组专注于在全球范围内公平获得新冠疫苗、治疗和检测，但尚未准备好走出应对大流行的紧急阶段，各国需要做好准备并拥有对任何进一步的感染波进行治疗。

他还强调，拜登在国内有一个观点，因为美国可以很好地使用所有新冠治疗工具。他说，拜登也没有削减其对抗新冠病毒的全球承诺。

艾尔沃德负责协调 ACT-Accelerator，这是世卫组织与其他全球卫生机构之间的合作伙伴关系，旨在帮助较贫穷国家获得 新冠病毒医疗工具。这项包括以疫苗为重点的 COVAX 在内的努力已惠及全球数十亿人，但因行动不够迅速而受到批评。有人猜测这项努力可能会在今年秋天结束，但艾尔沃德表示，随着大流行的变化，计划只是改变了重点。

据路透社说，在接下来的六个月中，该合作伙伴关系将特别致力于为世界上大约四分之一的尚未接种疫苗的医护人员和老年人提供疫苗，以及改善获得检测和治疗的机会，尤其是与辉瑞的合作帕克斯洛维德，他说。

艾尔沃德说，随着新冠病毒“继续存在”，它还将展望未来，除非ACT-Accelerator系统到位，否则一旦其他工业化国家也认为大流行已经结束，支持就会崩溃。该计划的预算已经有 110 亿美元的缺口，其中大部分可用的 57 亿美元资金用于疫苗而非检测或治疗。

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