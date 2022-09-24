比利时首相：俄乌冲突中没有中立余地 爱尔兰总理：俄罗斯的五常地位受到质疑

比利时/俄罗斯/乌克兰

比利时首相德克罗（Alexander De Croo）9月23日在纽约联合国大会一般性辩论上发言，谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，并强调“在这场冲突中，没有中立的余地”。爱尔兰总理马丁（Micheál Martin）在周四晚的联大讲话中谴责俄罗斯是“流氓国家”。他并在受访时表示，俄罗斯作为联合国安理会常任理事国的角色现在已经受到质疑。

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比利时首相德克罗周五在联大发言中说道：“在第二次世界大战的破坏和毁灭中，联合国的出现是为了‘欲免后世再遭战祸’，正如《联合国宪章》的序言所言。”他指出：“欧洲再也不能发生战争了——这就是任务。欧洲大陆上的学校再也不会被轰炸了。再也不会有医院被击中。再也不会有城市被切断食物和药品的供应。当今，我们在乌克兰目睹了所有这些情况。伊久姆的乱葬岗和酷刑密室是这场不必要的非法战争完全残暴的最新迹象——所有这些都严重违反了联合国所代表的一切。”

德克罗说：“面对俄罗斯的侵略和事实上的战争罪行，联合国面临着履行其使命的挑战。在座的每个人，每个国家，有一天都会被问到。你们做了什么来阻止这一切？你们为保护乌克兰人民做了什么？你们是视而不见，还是采取行动？在这场冲突中，没有中立的余地。”

德克罗提及：“已故的米哈伊尔·戈尔巴乔夫曾说过：‘胜利者不是在战争中赢得战斗的人，而是创造和平的人’。为了赢得这场和平，我们必须再次把《联合国宪章》的原则放在首位——领土完整和国家主权的原则。的确，如果说今天的世界不那么稳定，不那么安全，那是因为这个联合国的一个创始国践踏了这些原则，发动了一场让我们想起欧洲最黑暗时期的战争，这纯粹是丑闻。”

德克罗说：“过去几天的声明以及对一个独立国家发动核战争的威胁，再次显示了俄罗斯的无情。这让人想起了中世纪的野蛮，而不是俄罗斯的伟大。我们应该清楚：这场战争对发动战争的人来说不会没有后果。不追究责任就永远不会有和平。这就是为什么比利时一直支持国际刑事法院，这就是为什么我们支持国际刑事法院全面调查和起诉在乌克兰犯下的所有严重罪行。这里没有有罪不罚的空间。对于布查的屠夫和莫斯科的领导人来说都是如此，他们正在发号施令并承担最终责任。”

爱尔兰总理马丁在周四晚的联大讲话中谴责俄罗斯入侵乌克兰，并指俄罗斯是“流氓国家”。马丁在纽约还向媒体表示，俄罗斯的行为与其在联合国安理会常任理事国地位不相符，而安理会是专门负责维护和平和防止战争的。他认为，俄罗斯作为安理会常任理事国的作用从根本上受到了质疑。马丁说：“俄罗斯作为联合国安全理事会的成员——这是关于和平和团结的，与发动这种战争之间存在着巨大的不可调和性”。

此外，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周五晚在联合国大会发言，谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，并表示这场战争已经使得数亿人面临饥饿、供气短缺和能源限制的威胁。米歇尔说，俄罗斯对乌克兰发动的“这场殖民化战争”的唯一基础就是帝国主义和复仇主义，是对国际法和《联合国宪章》的蓄意践踏。

米歇尔指出，一个强有力的多边体系需要相互信任。他坚持认为，目前的安理会既不具有包容性，也不具有代表性。 他表示，“否决权的使用应该是一种例外，但它正在成为惯例”。

米歇尔主张进行“必要而紧迫的”改革。他强调：“而当安理会的一个常任理事国发动了一场无端和无理的战争，并受到大会的谴责时，该国在安理会的资格就应该自动中止。”

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