泽连斯基：俄罗斯当局很清楚，他们正在将自己的公民送向死亡

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月24日晚在例行视频讲话中表示，“俄罗斯宣布的犯罪动员立即被俄罗斯公民自己称为‘向坟墓的动员’。”他指出，“这不是巧合——动员到坟墓。俄罗斯当局很清楚，他们正在将自己的公民送向死亡——没有其他选择。”

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俄总统普京周六签署了包括对主动投降、逃兵和不响应征兵令者处以最高10年的监禁以及对在俄罗斯军队服役的外国人简化入籍手续等一系列与部分动员相关的法律。此前，普京21日宣布俄罗斯全国进行“部分军事动员”，俄防长绍伊古随后表示，将征召30万预备役人员，进行必要的训练，按“与合同制征兵相同的保障”，执行军事任务。

泽连斯基周六晚表示：“我们战士们的英雄主义和勇气，为独立和正义而奋斗的精神，使我们所有的人民团结在一起，没有任何疑问，乌克兰将取得胜利，我们领土上的所有入侵者肯定会被打败。除非他们逃之夭夭。的确，这是真的。”

泽连斯基说：“我想再一次用俄语对俄罗斯人说：俄罗斯宣布的犯罪动员立即被俄罗斯公民自己称为‘向坟墓的动员’，这不是巧合——向坟墓的动员。俄罗斯当局很清楚，他们是在把自己的公民送入死亡——没有其他选择。”

泽连斯基说：“俄罗斯指挥官并不关心俄罗斯人的生命——他们只需要补充死者、伤者、逃跑的人或被俘的俄罗斯士兵留下的空位。你们的政府并不关心谁将占据这些位置。要么是根本没有服过役的年轻IT专家，要么是只在苏军中服役的退休人员。所以，对你们来说，关键时刻已经到来——现在正在决定你们的生命是否会结束。”

泽连斯基说：“与其作为战争罪犯死在异国他乡，不如不拿征兵信。与其被打成残疾，然后在法庭上承担参与侵略战争的责任，不如逃避犯罪动员。与其被我们的武器打击杀死，不如向乌克兰的俘虏投降，绝对公平的打击，因为乌克兰在这场战争中捍卫自己。我们保卫光明——我们保卫我们的生命，我们的孩子，我们的自由。”

泽连斯基说：“俄罗斯在为什么而战？每个俄罗斯公民都知道——即使很多人不承认，但他们肯定知道——带来邪恶的是俄罗斯。乌克兰向每个投降的俄罗斯士兵保证三件事：第一，你将受到文明的对待，符合所有公约。第二，没有人知道你投降的情况，在俄罗斯没有人知道你的投降是自愿的。第三，如果你害怕回到俄国，不想被交换，我们也会想办法确保这一点。”

泽连斯基说：“乌克兰将为他的胜利做一切事情。而每个俄罗斯公民都应该明白：没有任何花招会帮助占领者。我向你们保证。我们将对侵略者的每一次打击进行报复——在扎波罗热和哈尔科夫、尼古拉耶夫、尼科波尔、顿巴斯，在我们所有的城市和地区......我们一定会解放我们的整个国家——从赫尔松到卢甘斯克地区，从克里米亚，我强调一下，到顿涅茨克地区。”

泽连斯基说：“我们不会允许占领者不受惩罚。每一个杀人犯和施暴者都将被绳之以法，因为他对我们乌克兰人做了什么。永远的荣耀归于我们所有的英雄! 荣耀归于我们不屈不挠的人民! 永远纪念所有为我们的祖国——乌克兰而献出生命的人! 荣耀归于乌克兰!”

此外，乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）24日表示，乌克兰就俄罗斯在卢甘斯克州、顿涅茨克州、赫尔松州和扎波罗热州被占领地区举行的虚假公投“要求召开联合国安理会紧急会议”。尼科连科强调：“俄罗斯必须对其违反《联合国宪章》，进一步试图改变乌克兰的国际公认边界的行为负责。”

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