美日印澳呼吁联合国改革，包括增加安理会常任理事国席位

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美日印澳四方安全对话（Quad）外长会议9月23日在纽约联合国大会期间场边举行。四国外长会后通过声明表示，“致力于推动联合国的全面改革议程，包括通过增加联合国安全理事会的常任理事国和非常任理事国席位”。此外，日印两国外长也在本周出席联大会议期间多次强调对安理会进行改革的重要性。

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据日本外务省介绍，日本外务大臣林方正、印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）、澳大利亚外交部长黄英贤和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）于当地时间周五上午进行了约50分钟的会晤。

四国外长在会后发表的会议简报就联合国问题指出：“在这里，在世界各国之间，我们强调了四方安全对话对《联合国宪章》，包括其三大支柱的坚定支持，以及我们对加强和改革联合国和国际体系的坚定承诺。四方安全对话申明支持联合国解决我们这个时代的重大挑战，保护我们共同的和相互关联的资源。这包括全面落实《2030年可持续发展议程》，实现可持续发展目标。”

四国简报提出：“我们致力于推动联合国的全面改革议程，包括通过增加联合国安全理事会的常任理事国和非常任理事国席位，使安理会反映当前的全球现实，并纳入更多的地域性观点。我们强调，需要解决单方面颠覆国际和多边体系的企图，包括在联合国。”

据共同社报导，林芳正会后就安理会改革问题向媒体表示：“希望与包含美国在内的相关国家沟通，同时为早日取得进展继续努力。”他还谈及美国总统拜登21日在联大发言时提出呼吁克制行使一票否决权的姿态，并称“对于为挽回安理会的信赖而表明一事表示欢迎”。

此外，印度本周也继续推动对联合国机制进行改革的呼吁。印度外长苏杰生周五还参加了题为“重振多边主义和实现联合国安理会全面改革 ”的会议，与希望推动联合国改革的“L.69 发展中国家集团”的成员国一起，发表了关于改革的“行动呼吁”联合声明。

这一来自非洲、美洲和印太地区的30国集团签署的联合声明写道：“我们重申，要使联合国适应当代世界的现实，必然需要对国际和平与安全的主要机构——安理会进行紧急和全面的改革。”

这些国家说，他们认识到，联合国理事会改革“缺乏进展”，不仅对这些机构的相关性，而且对全球和平与安全都产生了“严重影响”。据了解，该集团正在寻求扩大联合国安理会常任理事国和非常任理事国的席位，改革该机构的工作方法，并更好地代表发展中国家的愿望，包括非洲国家和岛屿国家。

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