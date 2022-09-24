韩总统首次双边访问选择加拿大：韩加升级为全面战略伙伴关系

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韩国总统尹锡悦9月23日在结束了纽约的行程后对加拿大首都渥太华进行了为期一天的访问。尹锡悦周五与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）举行会谈，会后两国首脑出席了记者会并发表联合声明，决定将两国关系升级为“全面战略伙伴关系”。

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尹锡悦赞扬了加拿大广阔的自然资源和在人工智能领域的研究，并指加方在这些领域的优势可以补充韩国在数字技术和半导体方面的成就。尹锡悦当天与特鲁多在渥太华国会大厦出席联合记者会时表示：“如果我们在这一领域进行合作，（韩国的）数字和数据技术与加拿大的人工智能技术可以一起工作，我认为，而且是协同工作。”

韩加两国领导人还同意深化在电动汽车电池中使用的关键矿物方面的合作，因为两国寻求减少排放以应对气候变化。特鲁多告诉记者称：“尹锡悦和我讨论了在各个领域进行合作的方式，包括基础矿物、电动汽车电池和新兴技术，包括人工智能。”

据了解，加拿大拥有许多关键矿物，如锂、钴和镍，它们被用于制造电动汽车的电池，加国政府正在寻求帮助生产商和加工商扩大生产规模。

此外，两国首脑发表的联合声明提及：“在2023年加韩外交关系60周年前夕，我们承认，我们的友谊是通过战争、人民之间的联系、对多边主义、基于规则的国际秩序和全球商业的共同承诺而共同建立的，并由创新、创造和创业的共同精神维持。”

声明称：“加拿大和韩国在和平与稳定问题上长期以来一直是志同道合的伙伴。在朝鲜战争期间，加拿大与韩国站在一起，不仅保卫韩国人民，而且保卫我们正在建立的国际秩序，并在联合国中得以实现。从那时起，我们一直在共同努力，保护和加强该地区和世界各地的民主、安全和人权，包括妇女和女孩的权利。”

声明称：“我们重申我们的共同目标是实现朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的完全无核化。尹总统解释了韩国的‘大胆计划’倡议，特鲁多总理表示他强烈支持尹总统为实现朝鲜半岛无核化、和平和繁荣而做出的努力。”

声明提及：“现如今，加拿大和韩国——加拿大人和韩国人比以往任何时候都更愿意使我们的双边关系现代化，并通过联合行动推进我们共同的价值观。今天，我们正在将我们的双边关系提升为全面战略伙伴关系，其基础是在价值观、安全、繁荣、可持续性和其他领域的以下五个共同优先事项。”

五个共同优先事项分别是：“维护基于规则的国际秩序、民主、自由、人权及两性平等价值；加强安全和国防领域合作伙伴关系；增进经济繁荣、经济安全，开展供应链、关键矿产、科技创新领域合作，促进贸易及投资；应对气候变化及环境问题，确保能源安全，研发可持续能源；深化卫生及文化领域合作伙伴关系”。

声明指出，两位领导人欢迎双方为履行全面战略伙伴关系成立“韩国-加拿大气候变化对话”机制。双方还就韩国防卫事业厅和加拿大国防部签署“关于军工物资合作的谅解备忘录”（MOU）、韩国产业技术评价管理院和加拿大国家研究委员会更新“关于产业技术创新合作的谅解备忘录”表示欢迎，并商定增设经济安全高级别对话机制。

声明续指，考虑到经济利害关系和安全的关联性日益重要，双方决定将进一步加强合作和协调，携手应对经济安全挑战，其中包括深化围绕韧性供应链开展的战略合作。双方一致认为，有必要在数月内签署谅解备忘录，争取在两国构建关键矿产供应链等支撑清洁能源转型和能源安全的价值链。双方还商定强化旨在开展科技创新的双边共同委员会机制 (ST&I)。

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