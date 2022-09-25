俄国家杜马议员：公投四地或最早于9月30日加入俄罗斯

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据塔斯社9月24日援引俄罗斯国家杜马一名议员的话说，正在举行入俄公投的卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松四地加入俄罗斯的时间可能是9月30日。

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俄罗斯国家杜马的一名议员向塔斯社表示：“考虑到公投的初步结果和俄罗斯准备承认这些结果，这些领土（顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热加入俄罗斯）可能最早于9月30日发生。”

这位匿名议员说，俄总统普京可能在9月30日参加它们加入俄罗斯的相关程序。这位议员表示：“我不知道他（普京）是否会（参加），但他很可能会这样做。”

俄罗斯国家杜马劳工、社会政策和退伍军人事务委员会主席尼洛夫（Yaroslav Nilov）告诉塔斯社称，国家杜马的议员们没有被告知任何此类事情。不过，尼洛夫说：“（俄罗斯）参议员们被告知要通过三次PCR测试才能参加9月30日的重要活动”。

乌克兰东部顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州的俄军占领区从9月23日至27日开始举行入俄公投。七国集团当日发表声明，作出强烈谴责，并表示永远不会承认这场虚假的公投，以及俄罗斯对乌克兰领土的吞并。

声明强调，“我们呼吁所有国家明确谴责这些虚假的公民投票，认为这是俄罗斯掩盖其违反国际法的企图。我们随时准备对俄罗斯以及在俄罗斯境内外为俄罗斯改变乌克兰领土地位的非法企图提供政治或经济支持的个人和实体实施进一步经济制裁。”

乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）周六宣布，乌克兰就俄罗斯在卢甘斯克州、顿涅茨克州、赫尔松州和扎波罗热州被占领地区举行的虚假公投“要求召开联合国安理会紧急会议”。尼科连科强调：“俄罗斯必须对其违反《联合国宪章》，进一步试图改变乌克兰的国际公认边界的行为负责。”

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