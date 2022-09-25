俄外长拉夫罗夫：美国在台湾问题上玩火，支持印度和巴西候选入常

俄罗斯/国际/政治

俄罗斯外交部长拉夫罗夫9月24日在联合国大会一般性辩论上自辩称，面对西方国家的“无能”以及乌克兰政府在东部地区“对自己人民的战争”，俄罗斯“别无选择”，只能发起所谓的“特别军事行动”。他还指责美国在台湾问题周围“玩火”。他亦表示，俄罗斯把印度和巴西看作联合国安理会常任理事国的合格候选国，而非洲也应获得相应代表。

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拉夫罗夫在讲话中指责西方国家对本周末在顿巴斯和其他俄控地区举行的入俄公投“歇斯底里”。他宣称，生活在那里的人们实际上只是在遵循基辅的命令，去年，泽连斯基建议每一个对俄罗斯有感情的人“去俄罗斯”。拉夫罗夫称：“这就是上述地区的居民现在正在做的事情，他们带走了他们的祖先居住了几个世纪的土地”。

乌克兰东部顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州的俄军占领区从23日起开始举行入俄公投。七国集团当日发表声明，作出强烈谴责，并表示永远不会承认这场虚假的公投以及俄罗斯对乌克兰领土的吞并。

拉夫罗夫还称，围绕这场战争的危机正在加剧，国际局势正在迅速恶化，“但西方非但没有进行坦诚的对话和寻求妥协”，反而“破坏了人们对国际机构的信任”，这种负面趋势在联合国内部得到集中体现。

拉夫罗夫扬言，西方以集团对抗的精神到处强加“分界线”，告诉各国“要么和我们一起，要么反对我们”。他反而指控，这意味着没有了“诚实的对话”，取而代之的是“虚假信息、粗暴的表演和挑衅”。他说，“2月24日发起的行动是为了保护生活在乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区的俄罗斯人和其他居民，并消除对俄罗斯安全的威胁”。

拉夫罗夫宣称：“我相信，任何主权、自尊的国家都会和我们做同样的事，因为他们明白自己对本国人民负有责任。”此外，他在讲话中并赞扬了联合国秘书长动员各方努力应对全球粮食和能源危机。

不过，不顾俄方在入侵乌克兰后限制乌方粮食出口和将对欧能源供应武器化的事实，拉夫罗夫称：“华盛顿和布鲁塞尔通过对俄罗斯发动经济战争，加剧了危机局势。其结果是世界粮食、化肥、石油和天然气的价格上涨。”

拉夫罗夫还一度宣传说，“恐俄症已经达到了前所未有的程度，西方国家毫不掩饰他们在军事上击败俄罗斯的野心”，并试图“摧毁和分裂俄罗斯，他们想要做的是从全球地图上抹去一个已经变得过于独立的地缘政治实体”。

此外，拉夫罗夫在发言中针对美国就台湾问题的立场以及西方国家因乌克兰战争对莫斯科的制裁发言。拉夫罗夫说：“他们在台湾（问题）周围玩火。除此之外，他们还承诺向台湾提供军事支持”。

值得一提的是，拉夫罗夫在讲话中提到：“我们不能不对一些国家破坏（联合国）安理会权力的努力表示关切。毫无疑问，安理会和整个联合国应根据当今的现实情况进行调整。我们可以看到完全通过非洲、亚洲和拉丁美洲国家更广泛的代表性来实现联合国活动的民主化的前景。”

拉夫罗夫坚称，“我们特别指出印度和巴西是关键的国际参与者，是安理会常任理事国的合格候选国，同时也应有提高非洲地位的法定平行行动。”

拉夫罗夫引用第二任联合国秘书长哈马舍尔德(Dag Hammarskjold）的名言来结束他的讲话：“创建联合国不是为了把人类带入天堂，而是为了把人类从地狱中拯救出来。这些话比以往任何时候都更有现实意义，提醒我们所有人要意识到自己的个人和集体责任，为我们子孙后代的和平与和谐发展创造条件，每个人都需要为此展现出政治意愿。”

据了解，拉夫罗夫以和缓的语气结束了他的讲话，并指相信只有通过回归“联合国外交的根源”，基于“国家主权平等”这一《宪章》关键原则，才能确保世界秩序的可持续性。

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